Arrimadas augura que Sánchez tornarà a enviar a la presó els líders de l'Procés si li convé

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha augurat aquest dimarts que, quan arribin les pròximes eleccions generals, el president de Govern, Pedro Sánchez, intentarà "posar-li els grillons" a algun dels condemnats pel 'Procés' als que ara va a indultar si creu que això l'ajudarà a guanyar vots, perquè està disposat a fer "el que sigui" per seguir governant.





En declaracions a Telecinco, ha afirmat que "si a la propera campanya a Sánchez li interessa intentar posar-li els grillons a un d'aquests que van a deixar anar, ho farà, perquè va a fer qualsevol cosa per seguir a Moncloa".





Inés Arrimadas @ep





"Una persona que és capaç de fer el que sigui, com sigui i amb qui sigui per seguir en el poder" és "un perill públic", ha advertit Arrimadas, que també imagina al PSOE tractant de convèncer els votants que "no vol tornar a pactar amb els (partits) independentistes ".





La presidenta de Cs creu que, en realitat, al cap de l'Executiu "no li agraden els indults" per als líders del procés independentista de 2017 ni està convençut que la seva concessió vagi a generar concòrdia a Catalunya, com ha argumentat.





Considera que, si aquesta fos la idea del PSOE, l'haurien defensat en les últimes eleccions generals i catalanes, en comptes d'"amagar" les seves intencions perquè "saben que això no gaudeix de l'aprovació de la ciutadania".





SÁNCHEZ S'INDULTA PER "INTERÈS", NO PER "CONVICCIÓ"





"Aquí no hi ha cap tipus de convicció, el que hi ha és un interès de Sánchez que ha canviat. Abans era que els espanyols li votessin per arribar a la Moncloa, i ara, que (Oriol) Junqueras els voti al Congrés per seguir en Moncloa ", ha manifestat en referència al líder d'ERC, un dels dotze condemnats pel Tribunal Suprem.





Segons Arrimadas, l'actuació de Sánchez no es guia per l'ètica o els principis, sinó per "l'interès electoral o la supervivència en política", la qual cosa li sembla "indigne", perquè per aconseguir els seus objectius està disposat a "mentir perquè el votin ".





El que s'espera és que d'aquí a dos anys, en els següents comicis, "a la gent no se li oblidi" que el Govern de PSOE i Unides Podem "premia els que incompleixen les lleis" --els presos del 'procés'- - i "pica als autònoms ia les famílies que paguen i que compleixen".





Pel que fa a les declaracions que va fer la setmana passada sobre els indults el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, i el malestar expressat pel Partit Popular, Arrimadas ha dit que les explicacions posteriors de Garamendi han deixat "molt més clara "quina és realment la seva postura.





El líder de la patronal ha indicat que la CEOE no es posiciona sobre la decisió de Govern de concedir aquesta mesura de gràcia i expressa el seu suport a la unitat d'Espanya, la Constitució, la llei i l'Estat de Dret.





"Li diria al PP" que, en aquesta qüestió, "no miri ni dirigeixi les armes a ningú més que a Sánchez", que és "el culpable i el responsable" que es perdonin les penes als líders independentistes, ha subratllat la presidenta de Ciutadans.





En aquest sentit, ha lamentat que des del PP hagin apuntat ara a Garamendi i que prèviament la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suggerís que Sánchez faria "còmplice" dels indults a rei Felip VI si aquest signava el decret llei que s'aprovarà aquest dimarts.





"CEDIR" DAVANT EL separatisme FA QUE CRESCA





D'altra banda, la líder de la formació taronja ha indicat que s'equivoquen els que creuen que els indults hauran "funcionat" si aconsegueixen evitar una segona declaració unilateral d'independència a Catalunya, ja que en aquesta comunitat "no hi ha normalitat ni ara, ni abans dek cop de 2017 ".





Ha explicat que els catalans constitucionalistes pateixen "tots els dies" la vulneració dels seus drets per part de la Generalitat i dels polítics independentistes, que fan servir recursos públics per fer "propaganda separatista" i per "assenyalar" i "insultar" els que no pensen com ells.





Com a possible solució per a la situació a Catalunya, Arrimadas ha proposat provar una cosa que "no s'ha fet en 40 anys", ja que en aquest temps s'ha demostrat que "cedir" i "agenollar" davant els partits nacionalistes no ha servit per "aplacar ", sinó que s'ha produït" el creixement del separatisme "i" la humiliació dels constitucionalistes ".





Així, ha apostat per "no confondre Catalunya amb el separatisme" i veure-la com una regió "plural"; aconseguir que "es comenci a complir la llei" i augmentar la presència de l'Estat allà; i aconseguir que el Govern "se centri en els problemes que afecten a tots els catalans", com l'economia, l'ocupació o els serveis públics.





En la seva opinió, aquests temes són els que uneixen la societat catalana, mentre que els indults generen divisió perquè "van dirigits a alimentar el 'Procés'". "Tot el que sigui donar-li la raó als separatistes ens humilia, ens divideix i ens empobreix", ha conclòs, recalcant que no hi ha un enfrontament entre Espanya i Catalunya, sinó "un conflicte entre catalans generat pel separatisme".