El TEDH condemna Espanya a indemnitzar el líder abertzale Tasio Erkizia per vulnerar la seva llibertat d'expressió

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha estimat el recurs de l'històric líder abertzale Tasio Erkizia contra la condemna d'un any de presó i set anys d'inhabilitació absoluta que va dictar l'Audiència Nacional per un delicte d'enaltiment al terrorisme i ha condemnat Espanya al pagament de 6.000 euros al considerar que el dirigent no va establir cap incitació directa o indirecta a la violència terrorista i que es va vulnerar la seva llibertat d'expressió.





Tasio Erkizia @ep





Els jutges han analitzat el discurs que Erkizia va emetre el 21 de desembre de 2008 en l'acte celebrat a Arrigorriaga (Biscaia) en record i homenatge del responsable de l'organització terrorista ETA 'Argala' per l'aniversari del seu assassinat a França i han conclòs que tot i que les declaracions van tenir lloc "en un tens context polític i social", "el contingut i la formulació dels comentaris del sol·licitant van demostrar que no havia tingut la intenció per incitar a les persones a la violència o per condonar o defensar el terrorisme", segons consta en el comunicat de premsa d'Estrasburg.





El tribunal ha determinat que no hi va haver "cap incitació directa o indirecta a la violència terrorista" per part de Erkizia i que el seu discurs "havia defensat la recerca d'una democràcia per assolir els objectius polítics específics de l'esquerra abertzale".





"Fins i tot si algunes de les expressions utilitzades pel sol·licitant han estat considerades ambigües, no hi havia raó, segons el parer de la Cort, per concloure que el sol·licitant tenia la intenció d'incitar a les persones a recórrer a la violència, tolerant i lloant la violència terrorista ", han precisat.





Estrasburg ha subratllat, a més, que Erkizia "no hi havia organitzat l'esdeveniment" i que el simple fet que participés en l'acte "no podia considerar-se en si mateix com una convocatòria per a l'ús de la violència o com a manifestació d'un discurs d'odi ".





LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ





Els jutges han explicat que tot i que "la violència terrorista perpetrada per ETA era encara una dura realitat" en el moment de l'esdeveniment, la condemna a Erikizia "va ser totalment injustificada".





En aquest sentit, el tribunal ha dictaminat que "la ingerència de les autoritats públiques en el dret de la persona sol·licitant a la llibertat d'expressió no podia considerar-se necessari en una societat democràtica" i que, per tant, es va produir "una violació de l'article 10" del Conveni Europeu.





A més dels 6.000 euros d'indemnització, el tribunal ha acordat que Espanya aboni els 5.000 euros corresponents en concepte de costes processals.