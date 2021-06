Condemnen al 'Rei del Cachopo' a 15 anys de presó per matar la seva nòvia Heidi Paz

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a 15 anys de presó a César Román, el 'Rei del Cachopo', per un delicte d'homicidi comès a l'agost de 2018 sobre la seva parella Heidi Paz si bé considera que el delicte de profanació de cadàver quedaria absorbit en el primer al tractar-se d'una acció duta a terme per ocultar "la conducta homicida prèvia".





La condemna s'imposa després que el jurat popular que va enjudiciar els fets li declarés culpable de la mort de la jove hondurenya de 25 anys. Els membres del jurat li van declarar culpable també d'un delicte de profanació de cadàver, el que no ha estat contemplat pel tribunal.





En una sentència, els magistrats de la Secció 26 aplicen una pena al 'Rei del 'Cachopo' per homicidi, amb les agreujants de parentiu i raó de gènere. A més, se li imposen cinc anys de llibertat vigilada un cop que sigui excarcerat.





La defensa de César Román recorrerà la resolució mentre que l'advocat de la família ha indicat que estudiaran una possible impugnació.





Els magistrats consideren que els fets jutjats constitueixen un delicte d'homicidi a l'haver-se ocasionat amb forma intencionada la mort de la jove, a qui va matar la matinada el 5 d'agost de 2018 en el pis que havia llogat César poc abans al carrer López Grass de l' districte de Vallecas.





La Sala se sustenta en el testimoni que van oferir els investigadors del Grup VI d'Homicidis en el judici, especialment aquells que van relatar que el mòbil de la víctima es va trobar en l'habitatge en què va llogar una habitació el condemnat després de fugir a Saragossa, on va ser detingut dos mesos després del crim.





Tot i que el jurat popular sí que va considerar provat que la va esquarterar, els magistrats assenyalen que "no hi ha prova directa" d'aquest extrem al no haver testimonis ni enregistraments dels fets, al que se suma el fet que no s'hagin localitzat totes les parts del cos.





En concret, la sentència assenyala que l'esquarterament es produeix per encobrir la seva pròpia conducta homicida, de manera que el delicte d'homicidi l'absorbeix i ho té com a agreujant per la pena en el seu grau màxim.





El tors de Heidi Paz es va trobar a l'interior d'una maleta que es va localitzar el 13 d'agost de 2018 a la nau que César va llogar poc abans per ubicar la seva sisena sidreria. La principal prova de càrrec en el judici van ser les empremtes amb ADN de l'empresari localitzades a la maleta i en els pots de sosa càustica empleats per ruixar el cadàver.





L'acusat va defensar en la vista oral que la que va ser la seva parella bé era viva a Hondures o bé hauria acabat amb ella una suposada banda organitzada de 'bolcades' de drogues, una tesi negada pels investigadors del Grup VI d'Homicidis.





La sentència considera provat que el crim es va cometre a la matinada del 5 d'agost de 20018 després que la noia anés al pis de César a Vallecas després de celebrar un aniversari amb uns amics.





La lletrada Ana Isabel Peña va anunciar ja que recorreria davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) la condemna al considerar que el jurat popular va deliberar sobre fets que no eren objecte de l'procediment, el que suposaria una vulneració dels drets del seu client.





QUEIXES CONTRA ELS INVESTIGADORS





En la seva última paraula en el judici, l'acusat es va queixar de les deficiències en la investigació duta a terme pels agents del Grup VI d'Homicidis. Ja a la presó provisional, César va arribar a demanar al jutge que traslladés les actuacions a la Guàrdia Civil.





A més, va pregar als membres del jurat que impartissin justícia en el seu veredicte citant la frase de Luther King d'"una injustícia en qualsevol part és una amenaça a la justícia de qualsevol lloc".





En el seu informe, el fiscal Miguel Mínguez va sol·licitar una condemna de 15 anys de presó per homicidi, amb les agreujants de parentiu i raó de gènere, i profanació de cadàver, pel qual li demanava 5 mesos de presó. L'acusació particular es va adherir finalment a la petició del fiscal.