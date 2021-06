La Guàrdia Civil intervé 5.700 plantes de marihuana a Lleida

La Guàrdia Civil troba una plantació de marihuana





La Guàrdia Civil va intervenir aquest dilluns 5.700 plantes de marihuana de mida petita, i material per a la seva elaboració i manteniment en un campament habilitat per al procés de cultiu en una zona abrupta, confrontant al Pantà de Santa Anna, a la comarca de la Noguera (Lleida ).





Els agents van intervenir també dos telèfons mòbils i la documentació pertanyent a una persona d'origen albanès, en qualitat de investigada, i donen per desmantellada "una petita organització que es dedicava a l'elaboració i cultiu de cànnabis", ha informat aquest dimarts la Guàrdia Civil en un comunicat.





Per al manteniment de les plantes, l'organització havia instal·lat piscines, que utilitzava per embassar l'aigua, diversos quilòmetres de mànegues distribuïdes per tot l'entorn, i un succionador per extreure l'aigua de l'embassament mitjançant un grup electrogen de grans dimensions, que tenien ocult en un forat a la terra i tapat amb una xapa.