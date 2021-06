Viladecavalls i Rubí són els municipis que més graven a les empreses al Vallès Occidental

Un estudi del Club Cecot Financer & Fiscal ha assenyalat que els municipis de Viladecavalls i Rubí (Barcelona) són els que més graven l'activitat empresarial al Vallès Occidental (Barcelona) en comparació amb altres quatre analitzats de la mateixa comarca.





El treball inclou un informe comparatiu de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost Sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a Terrassa, Sant Cugat de Vallès, Sabadell i Vacarisses, a més de Viladecavalls i Rubí, ha informat la patronal catalana aquest dimarts en un comunicat.





Els consistoris que més recapten l'IAE són, per ordre, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Rubí, Viladecavalls i Vacarisses, sent el de Rubí el que té més contribució per ingressos en el pressupost municipal, per sobre de el 6%, quan la resta es troba entre el 3 i 4%.





L'IBI suposa un dels tributs que més recaptació aporta a les administracions locals: des del 23% a Sabadell fins al 33% a Sant Cugat, on hi ha una pressió fiscal més elevada, tot i que és el de Terrassa el que més recapta; Viladecavalls cobra un 15% més que Vacarisses, tot i que té pràcticament els mateixos habitants i la meitat d'extensió territorial.





Pel que fa a l'ICIO, Terrassa i Sant Cugat són les localitats que més ingressen per aquest concepte, al voltant de 30 i 51 euros per habitant respectivament, mentre que a Sabadell, Rubí i Vacarisses està al voltant dels 15 euros.





El treball destaca la manca d'ús de les bonificacions, cosa que el coordinador de l'estudi i assessor fiscal de Cecot, Enric Rius, ha atribuït "a el desconeixement per part dels professionals d'assessorament de la seva existència i la seva gestió".





Per això, ha instat a fer una acció de divulgació entre les empreses i els especialistes de la possibilitat de dur a terme aquestes deduccions.





Els experts han escollit aquestes sis poblacions per a l'estudi perquè són una mostra dels municipis representatius de l'àrea en tres categories, en funció del nombre d'habitants i la seva dimensió: més de 200.000, Sabadell i Terrassa; més de 70.000, Sant Cugat i Rubí, i menys de 10.000, Viladecavalls i Vacarisses.