Els indults s'extingeixen les penes de presó per l'1-O i fixen no reincidir en un període d'entre 3 i 6 anys

Els expedients d'indult que ha elevat el Ministeri de Justícia a Consell de Ministres contemplen l'extinció de les penes de presó que els resta per complir als nou condemnats per sedició i malversació en el 'Procés' independentista a Catalunya i fixa un període de seguretat d'entre tres i sis anys que condiciona el perdó a que no tornin a reincidir en el delicte.





Pedro Sánchez anunciant els indults @ep





La proposta, segons ha avançat la Cadena Ser i confirmat Europa Press, estima d'aquesta manera nou de les dotze peticions d'indult mentre que rebutgen les dels tres condemnats per desobediència, Meritxell Borràs, Santi Vila i Carles Mundó, que ja van pagar les multes que els van imposar i van extingir la seva responsabilitat penal, a l'acabar les penes d'inhabilitació que els van ser imposades.





Les inhabilitacions de càrrec públic que es van imposar a la resta de condemnats, entre ells l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, no es toquen en la mesura de gràcia aprovada pel Govern.





Segons la citada informació, els nou expedients aprovats recullen els antecedents dels presos i el seu comportament durant la condemna, els aspectes jurídics i la motivació de la mesura. També es dóna resposta a l'afirmació en la qual el Tribunal Suprem assenyalava que amb aquesta decisió podria considerar-se, a l'ésser diversos dels condemnats membres d'un partit soci de l'actual Govern, que aquest podria estar "autoindultánt-se" a si mateix.





Pel que fa a les motivacions, s'incideix en un dels tres aspectes previstos en la Llei d'Indult, el de la utilitat pública, rebutjant raons de justícia i equitat.





En aquest sentit, segons les mateixes fonts, es valora l'escenari a Catalunya si no es concedís el perdó i es conclou que la mesura de gràcia suposa beneficis perquè ajuda a apuntalar la convivència i la concòrdia, evitant a més que els presos del 'Procés' es presentin davant la societat com a màrtirs.