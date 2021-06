Des de SPC demanen acabar amb les obstaculitzacions a la feina del fotoperiodisme

Aquest dilluns Pedro Sánchez va celebrar un acte al Liceu de Barcelona y des de la Junta Executiva del SPC aseguren que "es van repetir un cop més les limitacions d'accés a professionals de la informació, especialment de fotoperiodistes".





Segóns diuen, "diumenge passat, a l'assemblea de compromissaris del FC Barcelona també va haver-hi molts obstacles per a la feina del periodisme gràfic, fins a extrems gairebé absurds, molt allunyat de l'escenari principal dels fets". Però a més, protesten perque "fets com aquests han succeït també al Parlament, al Palau de la Generalitat i en altres recintes, tant públics com privats, on, les institucions convocants dels actes, deixen només a un reduït nombre de professionals a partir d'un pool d'agències que els cobreixin".





Pixabay





Asseguren que entenen "les dificultats logístiques per organitzar determinats actes de gran transcendència pública, però justament per això" reclamen que el màxim nombre de mitjan possibles puguin els puguin cobrir. Assenyalen que "celebrar actes d'aquesta importància limitant l'accés de professionals de la informació té l'efecte contrari d'empobrir la magnitud d'aquests esdeveniments, ja que la ciutadania rebrà una informació gens diferenciada. Garantir el dret a la informació de la ciutadania requereix, entre altres coses, que la informació que rebi sigui el més plural i tan completa com sigui possible i que reduir a la mínima expressió la cobertura gràfica, com comença a passar darrerament massa sovint, va en direcció totalment oposada".





D'altra banda, diuen que entenen "també que la pandèmia fa necessàries certes prevencions, però al mateix temps creiem que aquestes no poden ser utilitzades per no respectar el dret a la informació, que comença a ser una excusa que una necessitat".





"Aquestes limitacions tenen, a més, un efecte secundari molt perjudicial, que és que cada cop podrà treballar un nombre menor de professionals de la informació si se segueix promovent que les imatges principals només les puguin obtenir un reduït nombre de mitjans. És a dir, que aquesta situació no només perjudica el dret a la informació de la ciutadania sinó que accentua també la precarietat en el sector. És cert que en els darrers anys han augmentat el nombre de mitjans de comunicació, però això no és una excusa per implantar ni consolidar discriminacions injustificables, ja que tots els mitjans mereixen les mateixes oportunitats", continuen.







Per tot això, des de la Junta Executiva del SPC reclamen "a totes les institucions i entitats que convoquen actes d'aquesta naturalesa –especialment les públiques i les de partits polítics– que ho facin pensant també en facilitar la feina dels i les professionals de la informació, especialment fotoperiodistes i càmeres". A més, fan "una crida a tots els i les professionals per tal d'exigir de manera unitària la fi d'aquestes discriminacions i que segueixin denunciant-les com ho estan fent darrerament".