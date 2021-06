Els jardins del Balneari de Vichy Catalan acullen la presentació de la canço d'estiu de TV3

Actuació dels Amics de les Arts/ @VictorAzcoitia





El 21 de juny és una data marcada en el calendari perquè és la nit més curta de l'any, la festa de la música, el pas de geminis a càncer, el solstici d'estiu. Per als infants i escolars, l'últim dia de curs i per als joves una de les últimes nits d'estudi abans de les merescudes vacances. I per celebrar-ho tot, s'ha presentat la tradicional cançó de l'estiu de TV3 i CatRàdio al Baneari de Vichy Catalán.

















Enguany la cançó la presenten els amics de les arts als jardins del Balneari de Vichy Catalan a Caldes de Malavella. La vetllada ha començat cap a les set de la tarda d'aquest dilluns amb una connexió en directe amb el programa de TV3, "Tot es mou" on la periodista Mireia Mallol ha presentat al grup i la cançó.





@VictorAzcoitia







A continuació la formació s'ha enfilat a l'escenari i ha compartit per primera vegada amb un reduït públic i on CatalunyaPress ha estat present per escoltar l'esperada cançó de l'estiu després d'un any engolits per la pandèmia i l'esperança d'un estiu ple d'alegria, felicitat i record, pels que ens han deixat. El sol s'ha anat ponent rere els artistes que després de presentar en primícia la (cançó), han complagut als prop de 30 privilegiats amb una selecció del seu repertori.





Actuació dels Amics de les Arts/ @VictorAzcoitia