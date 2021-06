VÍDEO: Un gos ataca brutalment a una nena de dos anys a Múrcia

Un gos ha atacat brutalment a una nena de dos anys al municipi de Ceutí, a Múrcia. Al vídeo enregistrat per les càmeres de seguretat es pot veure com un American Stafford - un gos catalogat com a molt perillós- es tira sobre la nena i l'ataca durant 20 segons que es fan eterns.





Les imatges poden ferir la seva sensibilitat:













La mare va intentar defensar la seva filla de el gos, sense que tingués èxit. Afortunadament va aparèixer Fàtima, una veterinària que va pegar a l'animal en el musell. Després, li va agafar la boca per dins fins que va aconseguir desbloquejar la seva mandíbula i alliberar la nena.





Segons informen els mitjans, l'animal anava solt i sense el morrió obligat per a aquesta raça. Tampoc tenia les vacunes corresponents. Ara es troba en quarantena a la gossera i s'han obert diligències contra el seu amo

