Sánchez compareix per explicar els indults: "Demostren la grandesa de la democràcia espanyola"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts l'aprovació dels indults parcials per als organitzadors de l'Procés i, en un discurs que ha durat cinc minuts ha assegurat que, amb aquesta decisió, "la democràcia espanyola demostra avui la seva grandesa" , i que és "una bona ocasió perquè demostrin la seva aquells que la qüestionen".





Pedro Sánchez @ep





Així ho ha assegurat en la breu declaració institucional que ha ofert a la Moncloa, després del Consell de Ministres en el qual s'han aprovat els indults parcials per als nou condemnats per sedició i malversació en el 'Procés' independentista que encara són a la presó.





"Ara és el moment de la política de girar full i de tornar a la via que no es va haver d'abandonar", ha reclamat el president, després de deixar clar que aquests indults "no posen en qüestió" la sentència de Tribunal Suprem que va condemnar els independentistes, ia més estan condicionats al fet que els beneficiats no tornin a trencar la llei.