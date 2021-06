Isa Pantoja critica el comportament d'Alejandro Albalá

Isa Pantoja té clar què va provocar el comportament del seu ex i l'ha criticat a 'El Programa de Ana Rosa': "Si és la seva amiga realment, és molt lleig el que ha fet Alejandro amb Lara ... tot i que la veritat és que no he vist aquesta amistat i en realitat és un joc ".





Isa ha destacat ha analitzat la traïció de la seva ex: "Ell no ho fa per estratègia, ho fa perquè és covard i sap que amb Lara té més possibilitats de salvar-se. Ell el que no vol és quedar-se nominat ni amb Gianmarco ni amb Tom perquè té por de sortir ".





A més, Isa Pantoja ha confessat que Alexandre Albalá no feia res a casa quan van estar vivint junts.