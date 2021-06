Investiguen un home de 59 anys per arrossegar al seu gos amb el cotxe gairebé tres quilòmetres

La Guàrdia Civil ha investigat a un individu de 59 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractament d'animal domèstic després de descobrir que hauria arrossegat a un dels seus gossos amb el cotxe en un trajecte de gairebé tres quilòmetres, causant-li greus ferides.





Els fets van passar el passat dia 17 de juny. La Guàrdia Civil ha informat en una nota que va rebre una trucada telefònica d'una persona que va denunciar que estava en un carrer de Diezma amb un gos de raça mastí malferit al qual sembla que havien arrossegat amb un cotxe.





La patrulla de la Guàrdia Civil de Guadahortuna, que es trobava prop de el lloc, va ser la que es va fer càrrec de l'animal i d'iniciar una investigació que ha acabat amb la identificació de la persona suposada autora dels fets.





Els agents de Guardahortuna van lliurar el gos a una associació protectora d'animals de Guadix i aquesta es va encarregar, no només de procurar atenció veterinària, sinó que està buscant els fons necessaris per pagar les despeses de la seva cura. Afortunadament l'animal s'està recuperant de les ferides.





El treball dels guàrdies civils de Guadahortuna no va acabar llavors. Les indagacions que van realitzar aquests guàrdies civils han estat determinants per identificar el responsable. Van seguir el rastre de la sang deixada per l'animal durant gairebé tres quilòmetres fins a l'entrada a una explotació ramadera als afores de Diezma. I també van comprovar que dins el vehicle sospitós havia restes de corda iguals a la que portava lligada a coll el gos ferit. Els agents van comprovar que tant el vehicle com l'explotació ramadera pertanyen a la mateixa persona: l'home ara investigat.





L'Institut Armat de Diezma es va fer càrrec d'instruir diligències pel maltractament animal i els agents d'aquest lloc, per la seva banda, també han avançat en la investigació i han trobat testimonis que reconeixen que l'animal ferit era un dels gossos de l'investigat.





Sembla que la nit anterior l'investigat havia lligat al gos a la bola del remolc del seu tot terreny i no va reparar en l'animal quan va arrencar i va conduir fins al poble. Quan va arribar i ho va veure malferit, el va deslligar i el va deixar abandonat. En cap moment se li va ocórrer procurar atenció veterinària.





El investigat té antecedents policials per fets similars. L'any 2019 va ser també investigat per la Guàrdia Civil per un delicte d'abandonament animal amb resultat de mort, després que deixés morir de fam i de set a un dels seus gossos. Per aquest delicte, el passat mes de maig, el Jutjat Penal nº 6 de Granada, en sentència ferma, va inhabilitar a aquesta persona per professió, ofici, comerç i tinença d'animals durant un període de tres mesos.