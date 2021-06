Steven Spielberg fitxa per Netflix

Steven Spielberg ha deixat enrere les seves picabaralles amb Netflix i ha signat un acord amb la companyia. El director, que ha advocat per prohibir que les pel·lícules dels serveis de streaming optaran als premis Oscar, s'ha unit amb la plataforma amb un milionari acord per produir contingut a través d'Amblin Partners, la seva productora.





Segons Deadline, en el marc d'aquesta aliança amb el servei de streaming Amblin Partners desenvoluparà diverses pel·lícules a l'any per Netflix. L'acord coexistirà amb el qual ja manté la productora de Spielberg amb Universal Pictures. "Spielberg farà algunes pel·lícules per a Universal i altres per Netflix", apunta el web. Es desconeix quina xifra s'embutxacarà el realitzador per aquest nou projecte.





Steven Spielberg @ep





La previsions són que Amblin generi múltiples pel·lícules per any per Netflix, que té un ràpid ritme de llançament i estrena una nova pel·lícula per setmana. L'acord d'Universal i Amblin es va estendre al desembre de 2020. Les dues empreses han estat col·laborant durant algun temps de manera puntual.





Netflix ja va estrenar 'El judici dels 7 de Chicago', cinta produïda per Amblin i dirigida per Aaron Sorkin que va obtenir sis nominacions a l'Oscar. A més, Netflix va fer un pas al front per adquirir, finançar i distribuir 'Mestre', la pel·lícula que Bradley Cooper dirigeix i protagonitza sobre l'icònic compositor Leonard Bernstein. El film està actualment en preproducció.





"En Amblin la narració sempre estarà en el centre de tot el que fem, i des del moment en què Ted [Sarandos] i jo vam començar a discutir una associació, va quedar molt clar que teníem una oportunitat increïble per explicar noves històries junts i arribar a l'audiència de noves formes. Aquesta nova via per fer les nostres pel·lícules, juntament amb les històries que seguim comptant amb la nostra família d'Universal i els nostres altres socis, serà increïblement satisfactòria per a mi personalment ", ha apuntat en un comunicat Spielberg.





El CEO i cap de contingut Ted Sarandos va qualificar a Spielberg de "creatiu visionari i líder" i ha assegurat que l'equip de Netflix està "honrat i emocionat de ser part d'aquest capítol de la història cinematogràfica de Steven".





Aquest acord, similar als que Netflix té amb altres creadors de contingut, sorprèn especialment en el cas de Spielberg ja que en fa un parell d'anys el director de 'Tiburon', 'ET' o 'La llista de Schindler' va carregar durament contra Netflix. "Cada vegada més cineastes permetran que les empreses de vídeo sota demanda financin les seves pel·lícules, potser amb la promesa d'una petita finestra cinematogràfica durant una setmana perquè puguin optar als premis. No obstant això, de fet, una vegada que es comprometen amb un format de televisió, són pel·lícules de televisió ", va declarar en ITV News. El cineasta va opinar que les pel·lícules de les plataformes de streaming podrien "merèixer un Emmy, però no un Oscar".