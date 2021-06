Diverses entitats cíviques catalanes es pronuncien contra els indults

Tarragona i Barcelona han acollit sengles actes promoguts per l'entitat "D'espanyol a espanyol per la Constitució" en què han participat els coordinadors de la mateixa Ignacio Buqueras i Amalio de Marichalar, comte de Ripalda, així com els presidents d'Impuls Ciutadà José Domingo , Convivència Cívica Catalana Ángel Escolano, Catalunya Suma per Espanya Javier Megino, Societat Civil Catalana Fernando Sánchez Costa i la fundadora de Universitaris per la Convivència Chantal Moll.





Acte 'D'espanyol a espanyol per la Constitució' - Pau Ignasi de Dalmases





En les diverses intervencions es va posar en relleu el rebuig de les mesures d'indult que el Govern vol aplicar als condemnats per sedició, ja que no s'han donat les condicions per aplicar aquesta mesura de gràcia. A més, segons Escolano, com indults no són més que un pur mercadeig. Diversos intervinents van recordar que Catalunya havia estat una de les comunitats que va registrar major suport a la constitució de 1978 i que, per tant, com va apuntar José Domingo, tot el que es negociï s'ha d'ajustar al que disposa aquesta norma com a condició imprescindible per establir un punt de trobada entre els diversos sectors polítics de Catalunya. Pel que fa a Chantal Moll, va ressaltar la necessitat de defensar el patrimoni comú dels espanyols enfront dels particularismes, així com els principis de legalitat i separació de poders enfront dels particularismes.





El comte de Ripalda, un dels coordinadors "D'espanyol a espanyol per la Constitució", va donar a conèixer un manifest de l'entitat en el qual es promou la regeneració plena d'institucions i partits, l'exemplaritat de govern davant de insults al cap de l'estat, la defensa de la divisió de poders i independència de la justícia i la unitat d'Espanya, es demana una investigació transparent de tot el que va passar durant la pandèmia, es defensa la continuïtat en camí democràtic i constitucional i la defensa de la diversitat espanyola a seus símbols i llengües i l'anteposició del bé comú i del respecte de la llibertat en tots els ordres.





Aquest manifest, que ja ha estat presentat en diverses províncies espanyoles, ho serà pròximament també a Las Palmas de Gran Canària. Així mateix es va anunciar la convocatòria d'un segon congrés nacional de la societat civil que tindrà lloc a València.