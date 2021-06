L'Ajuntament impedeix la continuïtat de l'activitat teatral de l'Escenari Joan Brossa

Que en el món de l'espectacle s'inaugurin o clausurin locals és una notícia habitual. Però que un local teatral amb l'executòria de l'Escenari Joan Brossa sigui compel·lit a cessar en les seves activitats per decisió d'una administració pública resulta veritablement sorprenent, quan no lamentable. Però així és, tal com ens comunica la pròpia entitat gestora d'aquest espai escènic en un comunicat que diu:





"El Escenari Joan Brossa baixa definitivament el teló. L'Ajuntament de Barcelona, de forma unilateral i sense fer valer la pròrroga, ha decidit no renovar la concessió de la Seca, l'edifici on es troba el teatre".









Joan Brossa va inspirar, poc abans de morir, l'aparició d'un veritable laboratori d'experimentació teatral que va tenir la seva seu en un modestíssim cubicle situat a la plaça de Alada Vermell. Allò era poc més que un magatzem reconvertit imaginativament per acollir espectacles teatrals i parateatrals, interpretant d'aquesta manera la cosmovisió creativa del polifacètic personatge que li havia donat el seu nom. El naixement d'aquella experiència va ser possible gràcies a la iniciativa de dos homes de teatre: el director Hermann Bonnín, que havia estat director de l'Institut de Teatre, i l'il·lusionista Jesús Julve, conegut amb el nom artístic de Hausson.





El 2011 es va traslladar a l'edifici de La Seca, situat al carrer Flassaders i que és propietat de l'Ajuntament, entrant a formar part de la Xarxa de Fàbriques de Creació de l'Institut de Cultura de Barcelona. Allà disposa de dues sales, una gran, a la planta baixa i una altra menor en un de les plantes superiors, per a muntatges que precisen d'una major intimitat, així com un ambigú al vestíbul. Tot aquest conjunt ha funcionat fins ara com Escenari Joan Brossa.





Fidel a la seva concepció inicial, cada un d'aquests espais escènics ha acollit tota mena d'espectacles i muntatges, amb una visió innovadora i bolcada en la investigació de noves fórmules de comunicació i d'expressió. Tot ha fet d'aquest racó de la Barcelona antiga un veritable taller de les arts escèniques amb espectacles i activitats realment suggerents. Si es confirma la seva clausura, suposarà una pèrdua irreparable en la vida artística barcelonina.





.