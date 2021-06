Aragonès assegura que els indults obren una nova etapa: "És l'hora d'un referèndum acordat"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimarts que els indults ajuden a generar credibilitat al diàleg i la negociació amb el Govern central, però ha demanat l'amnistia i pactar un referèndum d'autodeterminació: "És l'hora d'un referèndum acordat ".





"Des del Govern de la Generalitat destinarem tots els esforços a fer possible aquesta nova etapa on la negociació i la política han de ser l'espai per resoldre un conflicte que porta massa temps enquistat", ha dit en una declaració institucional que ha fet a la Sala gòtica de Palau de la Generalitat acompanyat de tot el Govern.





Pere Aragonès @ep





Aragonès ha defensat que els indults no acaben amb les causes judicials que afecten independentistes i que encara estan pendents, de manera que ha reclamat l'amnistia: "Exigim a l'Estat a que cessi tota la repressió"





"És l'hora de posar fi a la repressió. És l'hora d'un referèndum acordat i que compti amb l'aval internacional, com desitja una amplíssima majoria de la població de Catalunya. Amnistia i autodeterminació. Llibertat i democràcia. Negociació i acord. És el moment de tornar a fer política. Afrontem amb la màxima exigència i amb el compromís de trobar una sortida acordada que respecti la voluntat popular de el poble de Catalunya ", ha reclamat.





Aragonès ha celebrat que, després de més de tres anys i mig "privats injustament de llibertat", els presos independentistes sortiran de la presó, i ha destacat que van entrar a la presó amb el convenciment de no haver comès cap delicte.





"Surten amb el cap ben alt i els ideals intactes. Surten amb la voluntat reforçada de construir una república catalana lliure i justa, europea i pròspera. Surten amb el convenciment que és l'hora de respectar la voluntat popular dels catalans per resoldre definitivament el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol ", ha advertit.





COMPROMÍS AMB EL DIÀLEG





El cap de l'Executiu català ha recordat que en les eleccions de el 14 de febrer l'independentisme va superar el 50% de l'vot, pel que considera que es va constatar que hi ha una majoria favorable a la independència, i que són molts els catalans "convençuts que la millor manera d'aconseguir-la és la via de l'diàleg, la via de la negociació, és la via de l'acord ".





"Per això és l'hora de l'amnistia i de el dret a l'autodeterminació. És l'hora d'un referèndum acordat. És l'hora de la solució que genera més consens intern, que assegura l'aval internacional i que garanteix una cohesió social de el tot irrenunciable ", ha reclamat.





Aragonès ha reconegut que "el pas d'avui ajuda a generar credibilitat en aquest camí, en el camí de la negociació i l'acord per resoldre el conflicte", i per això ha garantit que el Govern destinarà els seus esforços a fer possible aquest diàleg.





RECONEIXEMENT DE CONDEMNES "INJUSTES"





També ha apuntat que els indults aprovats pel Govern són "un reconeixement que les condemnes van ser injustes", de manera que ha expressat la seva satisfacció que els presos surtin al carrer.





Considera que aquesta mesura de gràcia "alleuja la seva situació personal, la de les seves famílies i la del seu entorn més proper" i el que, al seu parer, pateix una majoria de la ciutadania de Catalunya que reclamava la llibertat dels presos independentistes.





REFERÈNCIA A PUIGDEMONT





No obstant, ha advertit que els indults no acaba amb la "repressió contra aquells que volen decidir lliurement si Catalunya ha d'esdevenir una república amb tots els drets i totes les llibertats".





"En cap cas acaben amb la inhabilitació que continua limitant els drets polítics dels líders independentistes que sortiran de la presó. En cap cas resol la situació dels exiliats, amb el president Puigdemont a al front. En cap cas resol la causa general contra el independentisme amb milers de persones pendents de judici o sota amenaça de el Tribunal de Comptes pel seu compromís democràtic ", ha insistit.





Així, ha insistit a reclamar l'amnistia perquè "significa posar fi a tota la repressió" i ha assegurat que continuaran amb determinació fins aconseguir-la perquè està convençut que, al costat de el dret de l'autodeterminació, són els dos grans consensos de la societat catalana.





CONSELL D'EUROPA





També ha exigit al Govern que atengui sense demora l'informe que va aprovar dilluns l'Assemblea Parlamentària de Consell d'Europa, que demana "posar fi a la repressió, retirar les demandes d'extradició contra els exiliats i aturar la persecució de representants polítics i servidors públics en l'exercici del seu mandat ".





"Exigim a l'Estat que cessi tota repressió i que es comprometi a treballar per trobar una sortida acordada a l'conflicte amb Catalunya que parteixi de el respecte als principis fonamentals de la democràcia i dels drets humans", ha raonat.