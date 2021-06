Torna l'IMSERSO a l'octubre

Pel director de l'IMSERSO, Luis Panxa, la reactivació dels viatges de l'IMSERSO "és la millor notícia per a la gent gran, com a indicador de normalitat, ja que suposa la represa de la vida quotidiana".





L'escenari temporal de represa coincidirà amb l'inici habitual d'aquests programes, l'octubre de 2021, i s'incorporaran mesures i protocols per evitar el contagi per Covid en transports, allotjaments i activitats: neteja i desinfecció, control d'accessos i aforaments, etcètera.





Aquest aspecte, sempre lligat al que determinin les autoritats sanitàries en cada moment i territori, estarà dirigit a evitar situacions de risc de transmissió de la Covid-19.

Així, segons informen des del Ministeri de Drets Socials, es garanteix la traçabilitat dels contactes en grups de persones viatgeres de manera que es pugui informar immediatament a les autoritats de salut pública si sorgís algun contagi. A més, precisen que el personal sanitari mantindrà una vigilància en tots els viatges.





D'altra banda, es garanteix el reemborsament de despeses de reserva si es produís l'anul·lació per motius sanitaris abans del seu inici, tant per a persones usuàries com per a acompanyants.

El valor estimat del programa durant les tres temporades puja a 739.400.000 d'euros (IVA exclòs), dels quals l'IMSERSO assumeix el 23,85 per cent.





Per al programa de Turisme social 2021/2022 es convoquen inicialment 816.029 places per 6.123.000 d'estades i es mantenen els preus fixats per a les persones usuàries amb l'increment mitjà de les pensions (0,9%), segons indica el Ministeri.





Una campanya amb 280 milions d'euros





El nombre de places inicial s'incrementarà depenent del resultat de l'adjudicació a les operadores dels viatges, de manera que la baixada en les ofertes es pugui traduir en increment de les places oferides. El volum econòmic per campanya s'aproparà als 280 milions d'euros, segons afegeixen.





Atenint-nos a les necessitats i preferències plantejades pels òrgans de representació de la gent gran, s'ha incrementat el nombre de places per a turisme de natura, capitals de província i circuits culturals, passant de 123.950-137.475. També s'aposta per les estades de 10 dies o menys, les més demandades en campanyes anteriors.





D'altra banda, atenent les demandes d'hotels i agències de viatges, el Ministeri informa que s'han incrementat els imports mínims per al càlcul de licitació, millorant a més l'índex de sostenibilitat de les instal·lacions dimensionades per a l'ocupació en temporada alta. Això afecte, segons precisa, a uns 350 establiments hotelers, i s'estima que manté uns 12.000 llocs de treball directes i 85.000 indirectes.





En aquest sentit, les empreses adjudicatàries es comprometen al fet que, com a conseqüència de l'execució del programa per a cada temporada i en les zones de destinació corresponents, es produeixi la contractació o el manteniment de 1.000 llocs de treball nets per cada 7.500 estades hoteleres diàries.





De la mateixa manera que s'està fent amb el Programa de Turisme Social, ja s'està rellançant el programa de Termalisme social i s'estan ultimant els procediments negociats amb els establiments termals.





Aquests contractes es realitzaran amb la "màxima celeritat", segons asseguren des de l'IMSERSO on tenen "el convenciment que la dinàmica de col·laboració habitual rebaixarà al màxim possible els temps per a la represa de l'activitat".