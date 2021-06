VÍDEO: Una dona de 30 anys afirma estar enamorada d'un extraterrestre després d'haver estat abduïda

Abbie Bella, de 30 anys, resident a Canary Wharf, Londres, va aconseguir l'amor que no va poder trobar a la Terra, fora d'ella. La dona va afirmar recentment que es va enamorar d'un extraterrestre després que fos abduïda per una horda d'ells al seu apartament a principis de mes.

















En una conversa amb Daily Star, Abbie va explicar que portava un temps farta dels homes de la Terra i que va arribar a fer broma en xarxes socials amb desitjar que un extraterrestre la segrestés. Després d'això, comenta, va començar a somiar totes les nits amb una llum blanca.







"Una nit, una veu en somnis em va dir:" Espera al lloc de sempre ". La nit següent, em vaig asseure al costat de la finestra de la meva habitació oberta i, mentre m'adormia, un ovni va aparèixer i un raig verd em va abduir" , va confessar.





YOUTUBE





Segons Abbie, hi havia cinc alienígenes que eren "molt alts i prims", però hi va haver un en particular amb el que va sentir una connexió instantània.





Vint minuts després d'aquesta trobada, Abbie va tornar al seu apartament perquè no va voler donar el seu consentiment per anar amb ells per si se l'enduien per sempre i ara lluita per normalitzar les relacions entre espècies i defensar la seva enamorament amb el que ella anomena "la seva ànima bessona ", a qui espera tornar a veure.