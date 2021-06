CEDRO denúncia a Google per "activitat abusiva"

El Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO) ha denunciat a Google davant la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) per abús de posició dominant en el mercat de l'agregació de notícies i en el de la publicitat digital.

Així ho ha anunciat aquest dimarts l'organització que representa i defensa els interessos d'autors i editors de llibres, diaris, revistes i partitures. CEDRO ha detallat que la denúncia comporta la petició a la CNMC de l'obertura d'una investigació per diverses infraccions.





"La denúncia ha estat presentada per garantir que els drets de propietat intel·lectual dels autors i editors de notícies no es vegin perjudicats per les pràctiques que considerem abusives i de posició dominant de Google i que deterioren la independència, pluralitat i llibertat de premsa" , ha assegurat Jorge Corrales, director general de CEDRO.





D'aquesta manera, CEDRO sosté que "l'activitat abusiva" que estaria desenvolupant la tecnològica nord-americana a través de Google Discover "impedeix el lliure mercat en el sector de l'agregació de continguts". En aquest sentit, ha recordat que el passat mes de novembre ja va demandar a Google per l'impagament de drets d'autor pel servei d'agregació de notícies que ofereix a través de Google Discover.





"Fins a la data, el cercador es nega a remunerar els editors de diaris i revistes per la utilització dels articles a l'agregador, incomplint el que estableix l'article 32.2 de la nostra Llei de Propietat Intel·lectual", ha afirmat Corrals.





A més, ha afegit que "aquesta situació perjudica directament la resta d'agregadors que sí compleixen la llei i remuneren als editors de diaris". "L'actuació de Google aniria clarament en contra de la lliure competència", ha subratllat.





"MONOPOLI" DE GOOGLE A LA PUBLICITAT DIGITAL





D'altra banda, ha comunicat a les autoritats de Competència "la situació de monopoli" en el negoci de la publicitat digital per part d'aquesta tecnològica i com estaria afectant el negoci publicitari dels mitjans de comunicació.





Aquesta situació, ha assegurat el director de CEDRO, "té conseqüències dramàtiques per a la diversitat de premsa i els valors democràtics d'un país, ja que aquesta plataforma està substituint a la cadena de valor del sector periodístic el paper que tenen els editors, tant en la seva dimensió publicitària com, ara, en la difusió de continguts i els seus ingressos corresponents ".





D'altra banda, ha posat èmfasi que fa uns dies l'autoritat de la Competència francesa va multar Google amb 220 milions d'euros per abusar de la seva posició dominant en el mercat de la publicitat digital. A més, ha afegit que encara està pendent la resolució del procediment iniciat per diverses associacions de premsa d'aquest país per pràctiques monopolístiques i que afecten el dret dels editors de premsa reconegut en l'article 15 de la Directiva de Drets d'Autor al Mercat Únic digital.





Finalment, ha manifestat que "Alemanya acaba d'obrir un expedient a aquesta tecnològica per abusar de la seva posició de domini en el mercat digital i soscavar també els drets de propietat intel·lectual dels editors de premsa".