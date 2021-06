El TSJC ratifica 14 anys de presó pel exlíder de Vox a Lleida per abusar de discapacitats

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència de l'Audiència de Lleida que va condemnar a 14 anys i 3 mesos de presó a l'exlíder de Vox a Lleida José Antonio Ortiz Cambray per abusar sexualment de dos homes amb discapacitat, després considerar provat que els oferia diners a canvi de diferents actes sexuals.





El TSJC ha acordat que "no pertoca el recurs d'apel·lació" interposat pel condemnat contra la sentència que l'Audiència de Lleida va dictar el 23 de desembre de 2020, ha informat el TSJC en un comunicat aquest dimarts.





José Antonio Ortiz Cambray @ep





L'Audiència de Lleida va condemnar a Ortiz Cambray a vuit anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a persones amb discapacitat; dues penes de dos anys i mig de presó cadascuna per dos delictes de corrupció de persones amb discapacitat i una altra pena d'un any i tres mesos de presó per un delicte de pornografia amb ús de persones amb discapacitat.





La sentència assenyala que Ortiz Cambray haurà d'indemnitzar una de les víctimes amb 15.000 euros i una altra amb 5.000 euros pels danys causats.





Dues setmanes després de la sentència, l'Audiència de Lleida va acordar mantenir en llibertat provisional a l'exlíder de Vox a Lleida, per no ser ferma perquè estava pendent de recurs.





Ortiz Cambray va ser detingut en el concessionari de vehicles de Lleida en el qual treballava a principis de març de 2019, després que la Fundació Alosa de Lleida, que tutela a les dues víctimes, descobrís els missatges per WhatsApp entre ell i un dels discapacitats i el denunciés a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.





L'exlíder de Vox va estar en presó preventiva fins a un mes abans de l'opinió, i va sortir de la presó després de pagar 6.000 euros de fiança.





Després de la seva detenció, el partit va suspendre la militància de José Antonio Ortiz Cambray i va assegurar que no ocupava cap càrrec de responsabilitat dins de la formació.





En el judici, va jurar "per Déu i per la memòria" dels seus pares, que no va tenir trobades sexuals físics amb una de les suposades víctimes.





José Antonio Ortiz Cambray explico que va pagar diners per fotos i vídeos d'índole sexual i que van ser dos homes els que li oferien les imatges.