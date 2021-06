És constitucional regular el lloguer? Els juristes responen

Juristes i experts en dret constitucional discrepen sobre la regulació dels preus de lloguer i el seu encaix jurídic en la normativa vigent. Tot i que les fonts coincideixen que la limitació pot afectar el dret a la propietat privada, alguns recorden que la Constitució --en el mateix article-- contempla també la "funció social" i avisen que la legalitat de la mesura dependrà de la redacció i justificació de l'Executiu.





Pis en lloguer @ep





El PSOE i Unides Podem arribar a un acord la setmana passada per desplegar, en el marc de la nova Llei d'Habitatge estatal, un sistema de regulació pública dels preus de lloguer per a "controlar les pujades abusives", segons va dir al Congrés el ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.





Rafael de Agapito, expert constitucionalista de la Universitat de Salamanca, considera que "des del punt de vista constitucional hi ha raons que fan possible aquesta intervenció". Explica que "l'article 33 de la Constitució diu que la propietat no és un dret absolut, sinó que té funció social" i precisa que per llei es pot determinar el contingut d'aquesta funció social.





Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresident del Tribunal Constitucional, considera que aquesta llei ha de ser redactada pel Congrés dels Diputats, no per un Decret Llei o per un Parlament autonòmic. Explica que "la planificació de l'economia permet certes limitacions a la propietat d'acord amb la seva funció social", però adverteix que "dependrà de quines són aquestes limitacions" i de "quines garanties jurisdiccionals tenen".





Per la seva banda, per al catedràtic de dret constitucional a la Universitat de València Carlos Flores considera que la limitació dels preus del lloguer afecta clarament a dos drets: el dret de propietat i el de la llibertat de mercat. "Hi ha una contraposició entre una facultat molt clara, inherent al dret de propietat, i una expectativa, de dret a un habitatge digne, molt borrosa", assegura.





María José Hernández, jutge de Primera Instància a Barcelona, però, insisteix que "la importància de la funció social de la propietat pot ser una via d'entrada per a la regulació dels lloguers". "Si hi hagués una llei a nivell nacional que justifiqués la limitació no veig tan clar que es pugui declarar inconstitucional", afegeix.





En aquest sentit, Hernández recorda que aquest tipus de casos "sempre es basa en decidir, en un conflicte entre dos drets, quin vols protegir més" i torna a plantejar la disjuntiva entre el dret a la propietat privada i la funció social de la propietat .





De Agapito explica que en el marc del debat també s'estudia si el legislador ha mantingut el "principi de proporcionalitat i el de ponderació", en el sentit que la mesura d'intervenció de l'Estat "no redueixi el dret més del que és estrictament necessari ".





LA LLEI CATALANA





Flors recorda que a Espanya el debat està marcat pel fet que ja hi ha una llei catalana que limita el preu dels lloguers a 60 municipis de la comunitat autònoma i que estan "a l'espera que el Tribunal Constitucional es pronunciï al respecte" . "El que vagi a decidir serà molt rellevant pel que fa a la llei estatal", precisa.





Les fonts consultades subratllen que el tribunal de garanties pot abordar l'anàlisi de dues maneres: la qüestió de fons, sobre si es pot limitar o no el dret dels propietaris a establir el lloguer que vulguin i si són o no constitucionals; i la qüestió competencial, si aquests límits els pot posar un govern autonòmic.





Si el Constitucional conclou que els límits els pot fixar la comunitat autònoma, la llei estatal en la qual treballen el PSOE i Unides Podem hauria de adaptar-se al fet que els governs autonòmics van a legislar sobre aquesta matèria. De concloure que les comunitats autònomes no poden legislar sobre els preus del lloguer, el focus es posaria sobre la llei que s'està preparant des del Govern central.





Flors subratlla també l'escenari en el qual el Constitucional acordés resoldre el fons. "Si la resposta del tribunal és negativa, tant la llei catalana com la que prepara l'Executiu de Sánchez quedarien afectades per aquest pronunciament", precisa.





EL CAS ALEMANY





Els quatre juristes recorden el precedent més recent a Europa, la decisió de Tribunal Constitucional d'Alemanya de l'abril passat en què els jutges van declarar il·legal el límit imposat per l'Ajuntament de Berlín el preu del lloguer d'habitatges al considerar que les autoritats locals es van extralimitar en les seves competències.





Les fonts consultades coincideixen que en el cas de la llei catalana el més probable és que el tribunal de garanties rebutgi la normativa de Parlament per excedir les seves competències.





En l'últim Consell de Ministres es va acordar interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei catalana d'habitatge al considerar que "vulnera les competències estatals en la matèria". La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha explicat en roda de premsa que no han sol·licitat suspensió cautelar de la mesura perquè l'Executiu espera tramitar en paral·lel la Llei estatal d'Habitatge.





El recurs de Govern arriba cinc mesos després que el Ple del Tribunal Constitucional admetés a tràmit el recurs presentat pel PP contra la llei catalana.