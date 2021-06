La Generalitat impedeix fer vaga als treballadors del 112 durant la revetlla de Sant Joan

@EP





La Generalitat impedeix fer vaga a la plantilla del 112 durant la revetlla de Sant Joan, jornada en què el sindicat CGT havia convocat una aturada de tots els treballadors, tal com va informar Catalunyapress. Segons l'ordre del 22 de juny del Departament d'Empresa i Treball, la tasca del 112 és essencial i, per tant, cal garantir el servei d'atenció de trucades d'emergència aquest dia.





Afirma que durant la revetlla les trucades s'incrementen fins a un 600% de mitjana respecte el mateix dia de la setmana anterior. Per això, proposa que treballi la totalitat de la plantilla perquè en cas contrari, assegura, hi ha risc de deixar de donar servei a un gran volum de trucades. La CGT considera aquests arguments una imposició que vulnera els drets laborals dels treballadors.





La vaga s'havia convocat a les dues seus del 112, tant a Reus com a la Zona Franca de Barcelona, per denunciar la gestió dels serveis i les condicions laborals amb què treballen els empleats del servei, gestionat per l'empresa Ferrovial. La CGT també havia anunciat una concentració a l'edifici del 112 de Reus a dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dimecres. Una mobilització a la qual hi dona suport la CUP de Tarragona, que assegura que externalitzar el servei ha empitjorat la situació laboral del conjunt de la plantilla, fent-la més precària