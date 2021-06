Hisenda deixarà d'ingressar uns 1.000 milions per la rebaixa d'impostos per reduir la factura de la llum

El Ministeri d'Hisenda deixarà d'ingressar al voltant de 1.000 milions d'euros per la rebaixa impositiva que es preveu aprovar aquest dijous en un Consell de Ministres extraordinari i amb la qual es pretén reduir la factura de la llum.





Així ho ha confirmat la portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, aquest dimarts a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, en què ha insistit que això suposa un esforç que "val la pena" sempre que vagi en paral·lel amb les reformes estructurals que s'han de dur a terme en el sector elèctric.





María Jesús Montero @ep





En concret, entre les dues figures fiscals que es pretenen abordar, la rebaixa de l'IVA a l'10% i la suspensió de el 7% en l'impost de producció elèctrica, l'Executiu preveu un cost d'entre 900 i 1.100 milions d'euros.





No obstant això, Montero ha explicat que d'aquesta suma, uns 400 milions d'euros corresponen a l'impost de producció elèctrica que, per la seva pròpia naturalesa i a l'estar afectat el sector elèctric, la seva recaptació no implica cap tipus de dany per als comptes públics.





Pel que fa a l'IVA, la ministra ha confirmat que en aquest cas sí va "a pulmó" per part del pressupost ordinari de l'Estat, de manera que al llarg de l'any s'haurà de assimilar la rebaixa d'aquest impost fins al desembre i "ajustar" el que sigui necessari.





La titular d'Hisenda ha assegurat que les mesures "temporals" que s'adoptaran tindran el seu reflex "immediatament" després a l'aprovació del decret, amb una rebaixa en la factura de la llum per sobre del 10% per al llars espanyoles.





A la vista de l'increment dels preus de mercat majorista de el sector elèctric, la ministra ha defensat l'atenció de Govern a aquesta situació "urgent", amb mesures "de xoc" que s'estendran fins a final d'any en el cas de la rebaixa de l'IVA al 10% i durant el proper trimestre per a l'impost de producció elèctrica.





A les mesures impulsades per a la reforma estructural de sector elèctric, la ministra d'Hisenda ha anticipat que es complementaran altres fruit de la revisió de la fiscalitat per part de comitè d'experts que està analitzant la situació de el sistema tributari de país.





En aquest sentit, la ministra espera per a finals d'aquest any tenir al menys una part important de la diagnosi i aproximació a les reformes estructurals en el camp de el sector elèctric perquè es notin en el preu de la factura més aviat millor.