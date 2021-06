Colau lloa "la valentia" del govern de l'Estat encara que "no està tot resolt"

@EP





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha constatat aquest dimarts que els indults són l'inici d'una "nova etapa", i ha lloat la "valentia" del govern de l'Estat perquè "ha fet el pas que calia" malgrat "moltes pressions i resistències". Ara bé, Colau ha avisat que "no està tot resolt", i que "ara cal seguir afrontant amb valentia el diàleg i la recerca de solucions". En aquest sentit, ha avisat que si per aconseguir els indults "tothom ha hagut de moure's de la seva zona de confort", passarà mateix en les següents etapes. "És l'hora de la política i de les solucions polítiques que hauran de ser votades democràticament", ha conclòs.











En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa ha aplaudit l'actitud del govern de Sánchez a l'hora de concedir els indults, demostrant un coratge que ara cal mantenir. "La valentia no és enfrontar-se a l'altre, sinó entendre les seves raons. És seure i proposar solucions", ha continuat.





En aquest sentit, Colau ha lamentat que encara hi hagi avui en el debat públic "crítiques a qualsevol possibilitat de diàleg, on el diàleg és presentat com una mostra de debilitat, de renúncia, de derrota o de traïció".





L'alcaldessa ha defensat un "nou temps" on tothom pugui sortir de les "trinxeres polítiques i emocionals", on no hi hagi "ni vencedors ni vençuts", i on es cuidin més les relacions humanes després d'una dècada de tensió. Al seu parer, cal obrir una nova etapa des de la calma i l'empatia, sense prejudicis, "entenent que aquí molta gent ha patit molt, de forma destacada els presos i les seves famílies, però també el conjunt de la societat".





En aquest punt, Colau també s'ha compromès a fer possible que aquesta nova etapa que s'obre avui sigui un èxit i "acabi oferint solucions reals".