Què diu la premsa internacional sobre els indults?

La premsa internacional publica aquest dimarts l'aprovació dels indults dels presos independentistes. Molts diaris i mitjans com "The Guardian, "La Stampa", "The New York Times", "La Croix"o la"BBC" entre d'altres, es fan ressò de la decisió del govern de Pedro Sánchez.





Destaca el "Financial Times", que dedica una editorial a explicar la decisió del govern de l'Estat, que explica la condemna als nou líders independentistes com un "dur càstig" i afegeix que va servir per a "satisfer la set de molts espanyols contra aquells que intentaven desmuntar el seu país". En aquest sentit el diari britànic aplaudeix la decisió del president Sánchez, però posa en dubte que sigui efectiva, "pot ser que no funcioni, però Sánchez té raó en intentar-ho".





El britànic "The Times" li dedica la portada de la secció internacional a la seva versió digital i titula "El líder català, Jordi Cuixart, promet continuar lluitant malgrat els indults". El rotatiu publica una entrevista amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





"The New York Times" recull la notícia i diu que és "un pas important cap a la desactivació de les tensions". Destaca la sentència del procés i recorda les opinions d'observadors de drets humans: "va sorprendre molts observadors de drets humans, inclosa Amnistia Internacional, que va dir que els separatistes empresonats eren presoners polítics al cor d'Europa".





El britànic "The Guardian" se centra en l'anunci del president Pedro Sánchez i les reaccions a l'indult. Recull declaracions del president de govern de l'Estat on assegura la decisió dels indults "enfadarà a molts espanyols" i una enquesta del diari El Mundo que assegura que el 61% dels espanyols no està d'acord amb l'indult.





L'italià "La Stampa" publica la notícia i es fa ressò de la manifestació independentista de davant del Liceu per a demanar amnistia. També explica la reacció dels partits de la dreta espanyola: "els partits de l'oposició de dretes clamen per la 'traïció' de la unitat de la pàtria". A banda, el diari informa de les crítiques al govern espanyol a l'assemblea del Consell d'Europa.





"La BBC" publica la notícia i explica que el govern espanyol argumenta que la mesura ajudarà a calmar les tensions sobre Catalunya. També recull la reacció dels espanyols als indults.