El PP retreu a Sánchez concedir els indults per "perpetuar-se en el poder"

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat el president de l'Estat, Pedro Sánchez, de voler "perpetuar-se en el poder i posar en dubte els pactes de la Transició" amb la concessió dels indults als presos de l' 1- O.

Ho ha dit en la conferència "La segona part del procés separatista" a l'Hotel Grand Marina de Barcelona aquest dimarts, en què ha assegurat que en la concessió dels indults "no hi ha res de concòrdia, ni de reconciliació, ni de retrobament".





Per a ell, tant l'independentisme com Sánchez comparteixen estratègia, perquè segons la seva opinió l'objectiu de Sánchez és "preservar la majoria de la moció de censura al preu que sigui, que és canviar el sistema polític fins i tot posant en risc la democràcia".





Ha considerat que amb els indults s'"inicia la segona fase del 'Procés'", que en aquest cas sosté que no està dirigida a una declaració d'independència com a 2017, sinó a l'afebliment d'Espanya i la seva democràcia, en les seves paraules.





Fernández ha retret al govern de Sánchez que no doni arguments ni històrics ni polítics, segons ell, per concedir els indults, sinó que tan sols "expressen el desig i el sentiment, com per art de màgia, que amb aquests indults hi haurà distensió" a Catalunya.





SÁNCHEZ DURÀ A TERME "MÉS PASSOS"





El dirigent popular ha afirmat que després dels indults, Sánchez durà a terme els "passos": la reforma del delicte de sedició del Codi Penal, l'exercici a l'autodeterminació i l'amnistia, la revisió de les funcions de la Corona a la Constitució, l'aprovació d'un nou Estatut d'Autonomia, i la reforma de la Constitució en to federalista.





Davant d'això, Fernández ha apostat per l'enfortiment de l'Estat a Catalunya, així com de la centredreta liberal i el constitucionalisme com a moviment polític, en què ha defensat que el PP ha de tenir un paper fonamental: "Sense un PP català fort, el constitucionalisme a Catalunya no xuta".





MANIFESTACIÓ A BARCELONA