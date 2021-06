Espanya, el país que més es preocupa per la desinformació després de la pandèmia

Un 67% dels espanyols es mostra preocupat per la desinformació, el que converteix Espanya en el país amb més inquietud social per aquest problema (la mitjana del total de països és del 58%), segons la VIII edició del Digital News Report Espanya 2021.





Basat en més de 2.000 enquestes a internautes espanyols, l'informe forma part del Digital News Report, el major estudi global sobre consum de notícies, coordinat pel Reuters Institute de la Universitat d'Oxford, i de què la Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra és sòcia acadèmica des 2014.

@EP





La investigació, a la qual ha tingut accés Europa Press, indica que Espanya és el país amb major preocupació social (42%) pels rumors relatius a la pandèmia creats pel Govern, partits i polítics nacionals, enfront de la mitjana del 27% dels 46 països analitzats.







Així mateix, la majoria (50%) afirma estar alarmat per la desinformació que circula per les xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània, i el 67% es mostra inquiet per la desinformació, en comparació amb els 46 països analitzats en l'estudi, la mitjana ronda el 58% de ciutadans.





Espanya és el país amb major preocupació per aquest tipus de rumors d'origen polític (el 42% dels espanyols manifesta la seva inquietud davant de la mitjana del 29% de la resta de països). El segueix la intranquil·litat pels rumors procedents per polítics de tercers països i per periodistes o empreses informatives (11% en ambdós casos).





A més, la majoria dels usuaris espanyols afirma estar més alarmat per la desinformació que circula per les xarxes socials i per les aplicacions de missatgeria instantània (50%) que pels mitjans informatius (20%).





Segons la investigació publicada aquest dimecres la majoria dels enquestats considera que els mitjans han d'informar amb pluralitat (76%), neutralitat (70%) i equanimitat (62%).





CONFIANÇA EN LES NOTÍCIES





La confiança dels usuaris espanyols en les notícies en general es manté sense canvis respecte a l'any passat i un 36% va declarar fiar-se de la informació. És la primera vegada des 2017 que s'ha frenat la pèrdua de confiança, però si es compara amb la resta de països analitzats (amb una mitjana del 44%), Espanya es troba a la part baixa de la taula. Els que es fien de les notícies i els escèptics representen aproximadament un 36% del total d'enquestats.





En aquest context, l'estudi apunta que els enquestats mostren més confiança en aquelles notícies específiques que ells consumeixen (42%), i quan es compara amb la credibilitat que li donen a la informació difosa per xarxes socials (24,4%) o cercadors (30,4%), els mitjans informatius segueixen gaudint de més reputació.





El percentatge d'internautes interessats per la informació ha caigut a Espanya del 84% el 2016 al 67% el 2021, un percentatge encara menor entre els més joves (53%). Entre aquells que tenen interès, són majoria els que no es fien de les notícies (38%) front aquells que sí que ho fan (30%).





Alguns col·lectius se senten tractats injustament, és el cas dels joves entre 18 i 24 anys (47%), persones amb rendes baixes (43%) i en els extrems ideològics. Les dones es veuen gairebé tan ben representades com els homes en els mitjans i no hi ha diferències estadísticament significatives: el 28% el conjunt opina que els mitjans tracten de forma injusta a la gent del seu mateix gènere.





D'altra banda, les dades del Digital News Report Espanya 2021 mostren que la televisió segueix sent el mitjà no només més usat (64%) sinó el preferit per la majoria dels enquestats per informar-se (42%).





Ha retrocedit lleugerament el consum de notícies a través de les xarxes socials, fins a arribar al 53% dels internautes, però també l'ús d'altres dues fonts tradicionals d'informació com són els diaris impresos (25% d'audiència, 7 punts menys) i la ràdio (20% d'audiència, 4 punts menys).





Preguntats pel principal valor diferencial que s'obtenen dels mitjans tradicionals locals o regionals, els usuaris creuen que ofereixen millor informació sobre esports (67%), succés s (62%), economia (59%) i política (58%) que altres canals alternatius com xarxes socials, cercadors o aplicacions de missatgeria instantània, més valorats a l'hora d'oferir informació de servei com el temps (54%) el trànsit, estat de les carreteres i el transport públic (52%).





Sobre el pagament per continguts, l'informe mostra que el 12% dels usuaris va pagar per informació digital el 2020, una xifra similar a l'any anterior, una xifra similar a l'any anterior.





Pel que fa al consum d'informació en format podcast, un 38% els escolta de manera habitual en l'últim mes i el seu ús està especialment popularitzat entre els menors de 35 anys (51%). A Espanya, a penes ha variat la xifra de seguiment, que sempre ha rondat al voltant del 40% dels enquestats.





Els continguts que gaudeixen de major popularitat són els temàtics especialitzats en ciència, tecnologia, economia i finances, mitjans de comunicació i salut (15%) enfront d'aquells continguts centrats en estils de vida (13%), informació general (12%), assumptes socials i successos (10%) o esports (7%).





En matèria de xarxes socials, Facebook (39%), WhatsApp (35%) i YouTube (21%) continuen liderant la classificació de xarxes socials 2021 a Espanya per trobar, llegir, veure, compartir o comentar notícies online al llarg de la setmana.





Els internautes espanyols presten més atenció a WhatsApp per accedir a les notícies degut, entre altres causes, al fet que vuit de cada deu utilitzen aquesta plataforma per a qualsevol propòsit (83%), segons l'estudi.





Finalment, un any més, l'ús de WhatsApp com a canal informatiu dels internautes espanyols és molt superior a la mitjana de la resta de països analitzats (23%). En canvi, Facebook ni Youtube són molt menys utilitzades a Espanya que a la resta de països (44% i 29%, respectivament).