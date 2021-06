Pedro Sánchez matisa els indults

"Si no els pots convèncer, els pots confondre". És una frase molt gràfica que va pronunciar al seu dia el president dels Estats Units, Harry Truman. En política, la teoria d'aquesta frase s'ha convertit en pràctica molt habitual, sobretot quan no hi ha arguments per justificar determinades accions. És bo? No, però sí que és pràctic per a aquells que l'apliquen. Confondre a les persones, portar al seu terreny, i fer-les veure que el que expliquen és el millor per a elles, és tasca fàcil, sobretot perquè a la fi, la ciutadania és com un gran ramat d'ovelles que necessita d'un pastor perquè els guiï, i ja se sap, pastors hi ha molts que s'ofereixen per aquest "ocupació". Això ha passat sempre, i si no cau un meteorit, seguirà sent així. És el més fàcil i no es necessita massa esforç físic.





Pedro Sánchez @ep





Aquest dimarts, després del consell de ministres compareixia davant els mitjans, - sense preguntes- el president de govern, Pedro Sánchez, per donar compte a tota la ciutadania - ja ho havia fet el dia anterior al Liceu - dels indults als nou polítics catalans. Ho feia matisant la seva intervenció de dilluns - amb aspecte seriós- i deixant clar que els indults són amb condicions: estaran inhabilitats durant sis anys i si ho tornen fer, hauran de visitar de nou la presó per complir íntegrament les penes imposades. Unes matisacions realitzades per tranquil·litzar la resta de la ciutadania espanyola - o votants socialistes que estan en contra, un 65% -, barons territorials, i un bon nombre de membres de la seva executiva. El president ha volgut explicar que els indults estan condicionats, és una forma d'intentar tranquil·litzar els escèptics





La ubicació d'alguns dels convidats a les primeres files del teatre de Liceu va cridar poderosament l'atenció. El president de govern va col·locar al Comte de Godó al seu costat, i no a l'alcaldessa que estava a l'altre costat del Conde, que va ser tractat com un "gran". Serà perquè els votants i militants socialistes són fervents lectors d'aquest diari? Estic segura que és així .... Potser per això la presència d'alts càrrecs de l'Avantguarda dins de la sala i en les primeres files va ser nombrosa. És un tema d'amor crematístic al govern de Pedro Sánchez. El que no sap encara el president Sánchez és que el Comte de Godó és mala sort, però cada un tria amb qui es vol asseure, especialment si és l'organitzador de l'acte.





Després de la compareixença del president Sánchez d'aquest dimarts, feia el mateix el president català, Pere Aragonès, acompanyat de tots els seus consellers. Ho feia per tranquil·litzar el sector independentista al dir que Sánchez ha d'anar més enllà de la mesura de "gràcia" i vol portar a la taula de "diàleg" l'amnistia i un referèndum pactat, i tractar la tornada dels "exiliats". Per arrodonir més el seu discurs ha deixat anar que la decisió del govern espanyol d'indultar als presos és "un reconeixement que les condemnes van ser injustes". Tot un gest d'agraïment del govern català a president Sánchez. Canviaran les coses a Catalunya, amb aquesta actitud triomfalista d'haver doblat el braç al govern? És una interpretació a la seva mida, tot i que aquests dies hi hagi engreixat diversos quilos.





A la fin, l'indult no ha agradat a cap de les parts per diferents motius. Llavors, per què s'han fet? Deia Benjamin Franklin que "No he fracassat. He trobat 10.000 solucions que no funcionen ".