La cantant François Hardy demana l'eutanàsia al no suportar el tractament contra el seu càncer terminal

La cantant Françoise Hardy té 77 anys i des 2018 pateix un càncer de faringe terminal. L'artista va realitzar una entrevista per a la revista Femme Actuelle i allà va confessar que vol l'eutanàsia per poder morir de manera digna.





Segons explica, no aguanta més el sofriment que li està provocant el tractament de la malaltia que pateix i de la qual no es curarà. Per aquesta raó, vol l'oportunitat de decidir com i quan posar fi a la seva vida, igual que va fer la seva mare: "La meva mare va tenir la sort de trobar un metge que li va aplicar l'eutanàsia amb la meva ajuda quan ja no podia anar més lluny amb aquesta malaltia incurable".