Kiko Matamoros tornarà a passar per quiròfan per aconseguir uns abdominals 'six pack'

Ho va anunciar el propi Kiko Matamoros fa dues setmanes. El dia 22 passaria per quiròfan per millorar encara més el seu aspecte físic i sotmetre a una marcació abdominal amb la qual presumir de 'six pack' aquest estiu. I dit i fet. Aquest dimarts, amb puntualitat britànica, el col·laborador de 'Sálvame' ha arribava a la seva clínica estètica de capçalera acompanyat per la seva nòvia, Marta López, sense rastre de nervis per aquesta nova operació.













Bonic i presumit, Kiko ha admès en més d'una ocasió que s'ha gastat un dineral en el seu físic, una cosa que, confessa, "ha valgut la pena". "Hi ha pocs de 64 anys que puguin dir que estan com jo. Estic content. Em Pico al gimnàs i cuido l'alimentació, però és una ajuda", assenyalava en el seu programa després de revelar en què consistia el seu nou retoc estètic.





Una marcació abdominal, a la qual fa un any es va sotmetre el seu fill Diego i que no és altra cosa en paraules del propi Kiko que "una liposucció on et extreuen greix i et donen la forma del teu abdominal perquè la pell quedi enganxada i en seu lloc ".





Visiblement tranquil, el col·laborador ha arribat a l'operació de la mà de la seva nòvia, Marta López, que admetent que Kiko és molt tossuda, confessava donar-li suport en aquest nou retoc estètic: "Que es faci el que vulgui. Jo ni entro ni surto perquè aquest és un tema perdut ".