Espanya es juga el pas a vuitens de final

La selecció espanyola disputa aquest dimecres l'últim partit de la fase de grups de l'Eurocopa 2020, en què es veurà les cares amb Eslovàquia. I ho fa jugant-se el pas a vuitens de final, després d'haver aconseguit dos empats en els primers partits.





Davant Suècia a La Cartuja el combinat de Luis Enrique no va ser capaç de trobar el gol, tot i arribar a porta en repetides ocasions. Els jugadors si van poder celebrar un gol davant Polònia en el mateix estadi, però no va ser suficient per superar a la selecció rival.





Per aquesta raó arriben a la trobada d'aquest dimecres jugant-s'ho tot. Ho fan com a tercers classificats, amb dos punts, per darrere de Suècia (4) i d'Eslovàquia (3) i per davant de Polònia (1). I han de sortir a guanyar, perquè si Polònia supera Suècia als homes de la Roja no els valdria ni l'empat.





Luis Enrique ha comparegut davant els mitjans en la roda de premsa prèvia al partit i ha explicat que "de preocupació", en una escala de l'1 al 10, està en un 7 perquè sap "que aquí no es viu de l'aire". Però ha afirmat que "de convenciment" està al 10 i que té la sensació que estan com l'ampolla de cava que estan "a punt de destapar". Considera que quan guanyin sortirà la seva millor versió.





Però per a això és conscient que "cal millorar en la fase de finalització. Cal generar moltes ocasions i per a això cal fer moltes coses bé. El que més es paga en el futbol és trobar ocasions". A més, considera que juguen millor del que moltes persones diuen, només que els falta "materialitzar les ocasions", tot i que són "dels que més generen".





Aquest dimecres tindran al davant a Eslovàquia, que va guanyar a Polònia però va perdre davant Suècia. Una selecció que no li posarà les coses fàcils perquè, com és lògic, també vol classificar-se per a vuitens de final.