VÍDEO: Viu a un gratacels i pot tocar els núvols des de la finestra

Alguna vegada t'has preguntat què se sent al tocar un núvol? Aquest resident de Nova York, actiu en xarxes socials, ensenya com és la seva vida vivint entre elles mentre comparteix vídeos al seu compte de TikTok @nychinglife.

















L'enginyer de programari, la identitat prefereix mantenir en l'anonimat, viu en un complex d'apartaments de Nova York, a Hudson Yards, Estats Units, amb una alçada de 70 pisos, aproximadament 210 metres.







A aquesta altura, les vistes en un dia clar són un regal per a la vista. Encara que en un dia ennuvolat, el pis també té els seus avantatges, doncs, tot i que no pots veure res a través de la finestra, si pots tocar la densa boira de l'exterior i sentir que estàs -literalment- en els núvols.





En les imatges compartides en TikTok es pot veure que realment a una alçada tan considerable, és impossible veure res durant un dia ennuvolat. No obstant això, no tots els dies de l'any són ennuvolats, i quan no ho són, @nychinglife aprofita per presumir de vistes.