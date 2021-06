Com ajudar les mascotes perquè pateixin menys amb els petards?

Pixabay





Els animals pateixen molt durant la nit de Sant Joan per la gran quantitat de petards que es tiren als carrers. Ocells, gossos o gats passen aquestes dates i, sobretot, la revetlla, angoixats i amb por. No és estrany veure'ls plorar i fins i tot tremolar. És una sensació que comparteixen amb certs col·lectius de persones, com les autistes. És una cosa que no es pot evitar en la seva totalitat, però sí que hi ha algunes coses que estan a les nostres mans per evitar-los una part del patiment.





Per començar, si parlem de gossos no cal treure'ls al carrer en les hores on es tirin més petards, sinó més aviat perquè es cansin i es tranquil·litzin. Però si no es pot evitar, cal portar-los ben agafats amb una corretja perquè no puguin sortir corrent, espantats, i patir un accident. Cada any es produeixen moltes desaparicions de gossos per aquesta raó.





Per descomptat, si les mascotes són a casa han d'estar a l'interior, no en els balcons o els patis. Si pot ser, amb finestres tancades i persianes baixades perquè no arribi tan clar el so. A més, es pot posar música dins de casa per la mateixa raó: això farà que el seu sentit tan desenvolupat no capti tan bé les explosions dels petards.





Si el gos o el gat s'amaga en algun lloc de la casa, com sota un llit o darrere del sofà, cal deixar-ho. Fins i tot se li pot posar menjar o aigua allà perquè no hagi de sortir si no vol fer-ho.





Però a més de tot això, el que deu fer l'amo d'una mascota és intentar acostumar-la als sons, als sorolls, perquè a poc a poc vagi perdent la por.