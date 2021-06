Els vacunats amb dues dosis no hauran de guardar quarantena si estan amb un positiu

@EP





La Comissió de Salut Pública ha decidit que les persones vacunades amb la doble dosi no han de guardar la quarantena que fins ara era obligatòria per a tots en cas de ser contacte directe d'un positiu en Covid-19.





"Les persones que han rebut una pauta de vacunació completa i siguin considerades contacte estret estaran, de forma general, exemptes de la quarantena", han assenyalat des de Sanitat. Dins d'aquest grup de persones es troben, a més, les que tinguin una sola dosi però hagin passat la malaltia.







No obstant això, encara que no hagin de complir amb l'aïllament sí hauran de realitzar-se dos tests PCR: el primer a l'inici, a l'assabentar-se del positiu del seu contacte, i el segon set dies després d'haver estat amb aquesta persona.





Aquesta decisió l'han pres després de les evidències que hi ha que els vacunats també poden contraure la infecció, encara que no desenvolupin símptomes greus. Per tant, han de realitzar-se les proves PCR per assegurar-se que no la tenen, ja que si fossin positius en Covid-19 també podrien contagiar altres persones i posar en perill les seves vides en cas de no estar vacunades.





En aquesta línia, si els vacunats han estat contacte d'un positiu, encara que no hagin de guardar quarantena, haurien d'"evitar el contacte amb persones vulnerables i no vacunades". A més, "se'ls indicarà l'ús de la mascareta en les seves interaccions socials, no acudir a esdeveniments multitudinaris i realitzar una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles".