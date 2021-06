Una família perd el seu gos i el tornen a trobar després d'onze anys

Sarah Covell i la seva família només havien tingut al Crumpet, el seu cadell de Jack Russell durant tres mesos i, de sobte, un dia estant en el jardí va desaparèixer.





El gosset havia estat jugant amb una altra mascota al jardí del darrere segur el 2010, mentre que Sarah, ara de 57 anys, estava cuidant els cavalls de la família en un pati contigu. Però quan va tornar per veure com estaven Crumpet i el seu company gos Totty, el primer no estava per cap costat.





La família estava devastada i va llançar una recerca del cadell, oferint una recompensa de 300 lliures a qui ho trobés., No obstant això, amb el pas el temps Sarah, el seu espòs Mike, de 66 anys, i les seves filles Tallulah i Elektra, van perdre la esperança de tornar a veure a Crumpet.





Sarah, de Sherborne, Dorset (Regne Unit), ha explicat a el diari Mirror que "hagués estat molt inusual que Crumpet s'escapés, mai ho havia fet abans i es va encapritxar molt amb el meu gos gran, que l'estava cuidant i simplement anaven junts. ..Eren com una petita parella. Així que va ser molt impropi d'ella haver-se allunyat ", assegura.





"És molt, molt estrany. Vam anar a tot arreu, vull dir literalment a tot arreu. Vam començar a conduir, vam anar a el poble, baixem per les valls, ... Després em vaig posar en contacte amb la meva empresa de microxips, els veterinaris i tot el món. I res, absolutament res, simplement va desaparèixer ", lamenta.





Però la història finalment ha acabat bé. El 12 de juny d'aquest any, més d'una dècada després, el veterinari va trucar a la família dient que havien trobat a el gos en un camp de golf a prop de el domicili. "La meva reacció al rebre la trucada va ser una mica d'incredulitat per ser honesta", admet Sarah.





Crumpet s'ha reunit 'miraculosament' amb la seva família - MaxWillcock / BNPS







"És una mica miraculós que ella hagi tornat a les nostres vides i cada matí estem com wow, ella encara és aquí. Així que és una mica estrany, però és encantador. Ni tan sols sabíem si la reconeixeríem, sabent que havien passat 11 anys", explica la propietària del gos.





"Òbviament, tan aviat com la vam veure quan va sortir amb nosaltres, allà estava movent-se i movent la cua. Vam dir 'Oh, sí! ¡Definitivament és ella!' però òbviament es veu molt diferent a quan era un cadell ", assegura la propietària, qui també va poder comprovar a través del microxip que l'animal que havien trobat era el seu.





"Em vaig donar per vençuda un any després que ella es va anar, així que tenir-la de retorn és increïble", afirma amb alegria.