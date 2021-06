Renfe inaugura Avlo aquest dimecres

@EP



Renfe posa en marxa aquest dimecres 23 de juny el seu tren companyia de baix cost, Avlo, amb quatre circulacions diàries entre Madrid i Barcelona i amb bitllets que parteixen d'un preu de 7 euros per trajecte, compartint via amb el seu primer rival, Ouigo.





La posada en marxa d'Avlo estava prevista inicialment per el 6 d'abril de 2020 i va haver d'ajornar-se per la crisi sanitària provocada pel Covid-19, estrenant finalment ara després de la fi de l'estat d'alarma el passat 9 de maig.





El primer tren ha sortit aquest dimecres des de l'estació de Figueres-Vilafant a les 05.35 hores amb destinació a Madrid-Puerta de Atocha. En sentit invers, el primer tren ha sortit a les 06.20 hores des de Madrid-Porta d'Atocha amb destinació a Barcelona-Sants.





Ajuntant aquesta nova oferta amb la que ja ofereixen els AVE, des d'aquest dimecres Renfe oferirà un total de 40 trens diaris (20 per sentit) i 16.000 places per viatjar entre Madrid i Barcelona, tant en AVE com a Avlo.





El nou servei de Renfe, les circulacions diàries es podran ampliar al llarg de l'any en funció de l'evolució de la demanda, té parades a totes les ciutats del Corredor Nord-est: Madrid, Guadalajara, Calataiud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres.





Al ser un servei 'low cost', Avlo és el servei d'alta velocitat de Renfe amb més capacitat de viatgers, amb 438 places per tren, un 20% més de places respecte a les dels actuals trens de la sèrie 112, capaços de arribar igualment els 330 quilòmetres per hora.





TRANSPORT SOSTENIBLE



L'empresa pública defensa en un comunicat que es tracta, a més, de trens amb emissions zero que contribueixen al transport sostenible i que circularan amb electricitat 100% procedent de fonts renovables i amb origen certificat.





L'objectiu de Renfe amb aquest nou servei és facilitar l'accés de l'alta velocitat a tots els segments de la població, de manera que els preus partiran des dels 7 euros i únicament es comercialitzarà la Classe Turista, incloent com a equipatge gratuït una maleta de cabina (com les d'avió) més una bossa de mà o motxilla.





Els viatgers disposaran d'una flota de trens equipats amb WiFi a bord per accedir al servei PlayRenfe, així com de màquines 'vending' per al servei de restauració, i es podran afegir serveis addicional a el bitllet, com a selecció de plaça, canvis o anul·lacions de bitllets i equipatge addicional.





La venda de bitllets es gestiona a través d'un sistema dinàmic que ofereix el millor preu disponible en cada moment per a la tarifa sol·licitada. Els nens menors de 14 anys tindran una tarifa bàsica de 5 euros, sempre que vagi acompanyat de l'emissió d'un bitllet d'adult (amb un màxim de dos bitllets de nen per adult).





Per a famílies nombroses també hi ha previstos descomptes, del 20% per a les de categoria general i del 50% per a famílies nombroses de categoria especial. Tots els bitllets d'Avlo són nominatius i, per adquirir-los, és necessari el registre a 'www.avlorenfe.com' o a 'www.renfe.com' i introduir les dades personals sol·licitades.





Els nous trens Avlo disposen de protocols certificats per Aenor i per SGS, empresa d'inspecció, verificació, assaigs i certificació.