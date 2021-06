Els pacients amb COVID-19 poden patir problemes cognitius fins a dos mesos després de l'alta

Els pacients amb COVID-19 poden patir problemes cognitius i de comportament fins a dos mesos després de rebre l'alta hospitalària, segons ha revelat un nou estudi presentat al 7è Congrés de l'Acadèmia Europea de Neurologia (EAN).





En el treball, publicat a la revista científica 'European Journal of Neurology', es van identificar problemes de memòria, de consciència espacial i de processament de la informació com a possibles seqüeles de virus en els pacients amb COVID-19 als quals es va fer un seguiment en les vuit setmanes següents.





Vacuna Covid-19 @ep





La investigació també va descobrir que un de cada cinc pacients va declarar patir un trastorn d'estrès posttraumàtic (TEPT), i que el 16 per cent presentava símptomes depressius.





L'estudi, dut a terme a Itàlia, va consistir en avaluar les capacitats neurocognitives i realitzar escàners cerebrals per ressonància magnètica als pacients dos mesos després d'experimentar els símptomes de COVID-19.





Més de el 50 per cent dels pacients van experimentar alteracions cognitives; el 16 per cent va tenir problemes amb la funció executiva (que regeix la memòria de treball, el pensament flexible i el processament de la informació), el 6 per cent va experimentar problemes visoespacials (dificultats per jutjar la profunditat i veure el contrast), el 6 per cent va tenir problemes de memòria i el 25 per cent va manifestar una combinació de tots aquests símptomes.





Els problemes cognitius i psicopatològics eren molt pitjors en les persones més joves, i la majoria dels pacients menors de 50 anys mostraven problemes amb les funcions executives. En tota la mostra, la major gravetat dels símptomes respiratoris aguts de la COVID-19 durant l'ingrés hospitalari es va associar amb un baix rendiment de les funcions executives.





A més, una observació longitudinal de la mateixa cohort als 10 mesos de la COVID-19 va mostrar una reducció de les alteracions cognitives del 53 al 36 per cent, però una presència persistent de TEPT i símptomes depressius.





"El nostre estudi ha confirmat que hi ha importants problemes cognitius i conductuals associats a la COVID-19 que persisteixen diversos mesos després de la remissió de la malaltia. Una troballa especialment alarmant són els canvis en la funció executiva que trobem, que poden dificultar la concentració, la planificació, el pensament flexible i el record. Aquests símptomes afectaven a tres de cada quatre pacients joves en edat de treballar ", explica l'autor principal de l'estudi, el professor Massimo Filippi, de l'Institut Científic i Universitari Vita-Salute San Raffaele de Milà (Itàlia).





En l'estudi no es va observar cap relació significativa entre el rendiment cognitiu i el volum cerebral. "Es necessiten estudis més amplis i un seguiment a més llarg termini, però aquest estudi suggereix que la COVID-19 està associada a problemes cognitius i psicopatològics importants. El seguiment i els tractaments adequats són crucials per garantir que aquests pacients prèviament hospitalitzats rebin el suport adequat per ajudar a alleujar aquests símptomes ", conclou l'autor.