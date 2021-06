Les presons catalanes reben la interlocutòria del Suprem que fa efectius els indults

@EP



Les presons catalanes han rebut la interlocutòria del Tribunal Suprem (TS) que fa efectius els indults als presos de l'1-O per excarcerar-los aquest mateix dimecres, i que el tribunal ha enviat aquest matí amb nou manaments, un per a cada pres.





Les presons de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) i Wad-Ras (Barcelona) han rebut l'ordre sobre a les 10.30 hores, ha explicat la Conselleria de Justícia en un comunicat.





Així, els nou presos de l'1-O sortiran de les presons "quan es facin els tràmits corresponents", el que està previst per a les 12 hores.





Fonts penitenciàries han detallat que la comunicació ha arribat per fax a les presons de Puig de les Basses, on està l'exconsellera Dolors Bassa, ja Wad-Ras, on està l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell.





En canvi, la comunicació ha arribat a través del punt neutre judicial a la presó de Lledoners, on la direcció de la presó se l'ha comunicat al líder d'ERC, Oriol Junqueras; als exconsellers Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva; a el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; i al secretari general de Junts, Jordi Sànchez.





Els set presos a Lledoners són al mòdul 2, dedicat a interns amb permisos de sortida o en semillibertat, on se'ls ha comunicat la notificació del Suprem i esperen per signar conforme l'han rebut.





Les mateixes fonts han explicat que, al rebre la notificació del tribunal, alguns dels presos a Lledoners estaven recollint les seves coses perquè ja preveien sortir de totes maneres aquest dimecres, usant permisos penitenciaris si no arribava l'ordre del Suprem.