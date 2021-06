Imputat el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pel cas Villarejo

Ignacio Sánchez Galán @ep





El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló ha acordat la imputació del president d'Iberdrola Ignacio Sánchez Galán i de tres dels seus directius, Francisco Martínez Córcoles, Fernando Becker i Rafael Orbegozo, per delicte continuat de suborn actiu, delicte contra la intimitat i falsedat en document mercantil, pels encàrrecs presumptament il·lícits encomanats al comissari José Manuel Villarejo.





En el seu acte el magistrat accepta així la petició efectuada per la Fiscalia Anticorrupció en el marc de la peça 17 de Tàndem i explica que en aquest moment de la investigació i amb les diligències que ja s'han practicat resulta pertinent, vist els indicis exposats, citar com investigats a Sánchez Galán i als altres tres directius a l'entendre que hi indiciàriament elements de judici suficient com per poder connectar-los amb els fets que s'investiguen en aquesta peça.