Junqueras, Forn, Rull, Turull, Romeva, Sànchez i Cuixart surten de Lledoners

@EP





El líder d'ERC, Oriol Junqueras; els exconsellers Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, han sortit de la presó de Lledoners (Barcelona) aquest dimecres a les 12:06 hores, després d'haver quedat en llibertat al rebre l'indult del Govern.





Tot just 24 hores després que el Consell de Ministres aprovés indultar-los, els set presos de l'1-O a Lledoners han sortit junts de la presó amb una pancarta en què es podia llegir 'Freedom for Catalonia' (Llibertat per a Catalunya), i amb una bandera estelada i han caminat cap a la sortida de la presó on els esperen prop d'un centenar de persones a l'entrada.





Entre d'altres, els han rebut el president de la Generalitat, Pere Aragonès; els consellers Violant Cervera i Josep Maria Argimon, el president de Junts al Parlament, Albert Batet, i el portaveu adjunt, Josep Rius, el exconeller i president de Port de Barcelona, Damià Calvet, a més de familiars dels indultats.