Mort o fama i passarel·les: el que els espera als albins depenent d'on neixin

@EP





Les persones albines són persones especials, amb la seva pell blanca, el seu cabell blanc i les seves pestanyes del mateix color. Són persones que no tenen pigment a la pell, tampoc als cabells ni els ulls, per això també els tenen clars. El cos dels albins no produeix melanina, que és l'encarregada de donar-li color a les diferents parts del cos i la que els protegeix de la radiació. Per això, a ells també els afecta més que a la resta el sol.





Pot semblar que ser albí és una condició estranya, però es calcula que una persona de cada 17.000 aproximadament té algun grau d'albinisme. En total, són set els tipus d'albinisme que una persona pot tenir, alguns d'ells més greus i altres menys. Així, segons el tipus i el grau de la seva condició, veuran que tenen diferents problemes de visió i en la pell.





Però els albins s'enfronten a un tercer problema: la societat. Amb facilitat són persones estigmatitzades, una cosa que ve condicionada, en part, pel nivell d'educació i desenvolupament de les persones del seu voltant. Així, mentre que a Europa ser albí pot portar-te a les passarel·les, a l'Àfrica pot conduir-te a la mort.





ElS ALBINS AFRICANS ESTAN EN PERILL





Al continent africà les persones albines poden ser mutilades o condemnades a mort. Les seves vides corren perill en un total de 25 països d'aquest continent, però ser albí és més perillós encara a Malawi, Tanzània i Moçambic. En aquests països, com dèiem, poden ser mutilats, segrestats o assassinats. I, paradoxalment, és a l'Àfrica on més albins hi ha.





Només a Tanzània, per exemple, hi ha uns 17.000. D'ells, en l'últim any van ser assassinats 40 i, des de 2010, 700 persones albines han estat agredides greument. A Tanzània o Malai venen parts del cos dels albins: un braç per 1000 euros o el cos complet per 60.000.





Però a més d'aquest problema també s'enfronten als seus problemes de salut. Al tenir la pell i els ulls més delicats, el sol és molt pitjor per a ells que per a la resta de persones. A l'Àfrica el sol escalfa més, així que la salut dels albins africans és pitjor que la de la resta de món. Així, amb sort poden arribar a viure 40 anys, però la majoria moren durant la vintena si no se'ls donen les cures mèdiques que necessiten.





A EUROPA, ELS ALBINS SÓN MODELS





Molt diferent és la visió que es té de les persones albines a Europa. En el nostre continent, molts albins són models de passarel·la o participen en campanyes fotogràfiques. Són molt demandats pels dissenyadors, ja que consideren que el diferent atreu i, com dèiem, ells tenen una bellesa diferent i especial.





Corren una sort semblant els albins llatinoamericans, nord-americans o els asiàtics, entre els quals n'hi ha algun que ja és famós. Compten amb diners i molts seguidors en xarxes socials.