Maragall vol tornar a ser el candidat d'ERC per Barcelona el 2023

El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que la capital catalana "ha perdut i nord i ha de retrobar-lo" sota el Govern municipal de BComú i PSC, que assegura que estan dividits. "Tenim un govern dividit entre els que diuen decreixement i no al mercat privat, i els que diuen business, business", ha dit en acte de balanç de mig mandat municipal al MUHBA Oliva Artés, al barri de Poblenou.





En aquest sentit, Maragall ha assegurat que el model Barcelona ha perdut i s'ha debilitat durant els últims anys i, de forma més agreujada, per la pandèmia de la Covid-19: "La sensació que domina la ciutat en alguns casos és de desconcert , en altres de tristesa i de manca de rumb ".





Preguntat per si repetiria com a candidat d'ERC a les eleccions municipals de 2023, ha dit que si les condicions relacionades amb la seva edat, l'organització i la ciutadania li ho permeten està "disposat a anar fins on faci falta" per la ciutat.





TURISME I HABITATGE





Pel que fa al model turístic de la ciutat, Maragall ha criticat que comuns i PSC tenen visions enfrontades i que, mentre els primers aposten per la seva decreixement sense presentar un projecte alternatiu, els socialistes volen el creixement "a qualsevol preu".





En l'àmbit de l'habitatge, ha lamentat el "fracàs i incapacitat" del Govern municipal per resoldre la falta d'habitatge públic a la ciutat, i ha aconsellat la compra de sòl i edificis i la necessitat de construir més per augmentar el parc d'habitatge social fins al 15%.





Maragall també ha proposat apropar el Parlament a la ciutadania i evitar que estigui "amagat" al parc de la Ciutadella, ja que es tracta d'una institució central que ha de ser propera als barcelonins, segons ell.





HERMITAGE





En relació al projecte del Museu Hermitage a la Nova Bocana de Port de Barcelona, el líder republicà ha convingut que es tracta d'una qüestió complexa i delicada però que darrere també hi ha una història "desafortunada i plena d'errors" per part de Govern municipal .





Ha dit que es tracta d'un projecte privat legítim, però ha explicat que ERC proposarà al ple municipal d'aquest dimecres que "el sòl urbà del Port retorni a la ciutat i sigui la ciutat la que decideixi" sobre l'ús de la parcel·la, que ha qualificat com la millor de la ciutat.





A l'acte hi han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray; la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta; la prima de la Generalitat a Madrid, Ester Capella; l'exconsellera de Salut, Alba Vergès, i els regidors del grup municipal d'ERC a Barcelona, entre d'altres.