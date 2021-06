Aquest és l'equipatge que pots portar a cabina amb cada companyia aèria

Des de fa anys s'han anat reduint les dimensions de l'equipatge de cabina de les companyies aèries basant-se en les noves recomanacions de la IATA, l'associació internacional de transport aeri, conegudes com Cabin OK.





Per realitzar l'informe van consultar a Boeing i Airbus sobre les mesures més recomanables en els avions més habituals, i a partir de la seva resposta (que va ser que les dimensions més eficients no haurien d'excedir de 56 x 36 x 23 cm o 115 cm si se sumen tots els costats), van emetre una recomanació "oficial": no excedir de 55 x 35 x 20 cm, rodes, nanses i butxaques inclosos, segons recull l'OCU.







La proposta de IATA





Aquesta proposta respon a les dimensions ideals per al millor aprofitament de l'espai de cabina, de manera que tots els passatgers tinguessin la possibilitat de volar amb el seu equipatge de mà a bord. No obstant això, la recomanació de IATA va quedar en això, en una simple proposta. La veritat és que no hi ha una mesura estàndard acceptada per totes les aerolínies. Són similars, però no totes iguals, i si la teva maleta excedeix les mesures que admet la companyia amb la qual vas a volar, pot passar que no tinguis més remei que facturar i que et cobrin la tarifa corresponent, com succeeix especialment amb les companyies en les de baix cost.





Límits de mida per l'equipatge de cabina





En general, les companyies són lleugerament més generoses amb les dimensions, tot i que està bé saber que si la teva maleta mesura 55 x 35 x 20 la admetran a totes les companyies. Aquest és la mida de l'equipatge de mà admès en cabina a les principals companyies.





Mides permesos per cada companyia - OCU





Suplements: el barat surt car





En algunes companyies, es cobra un suplement per les maletes de cabina. Això pot encarir uns bitllets que aparatentment eren més econòmics, i aquest recàrrec pot arribar a ser una xifra important, segons informa l'OCU.





En Easyjet només poden portar una maleta a bord els clients que hagin reservat un seient Up front o Extra legroom (suplement de 10,49-52,49 euros), així com els titulars de la targeta easyJet Plus o els clients amb tarifa flexi.





També en Wizz Air cal pagar suplement per portar la maleta a cabina (varia de 4 a 40 euros).





En Norwegian es pot transportar en cabina una maleta de fins a 55 x 40 x 23 gratis en algunes tarifes, en altres cal pagar (per exemple, amb la tarifa low fare cal abonar un suplement de 5 a 10 euros).





Ryanair admet una maleta de 55 x 40 x 20 gratis en bitllet regular / flexi més o pagament extra d'un suplement de 6-22 euros per la tarifa "prioritat & 2 peces d'equipatge de mà".





Vueling inclou en el bitllet de les tarifes òptima, family i timeflex una maleta de 55x40x20 en cabina. A la tarifa basic s'han de pagar en 25 euros.





D'altra banda, si el vol va bastant ple, també algunes companyies poden demanar col·locar al celler l'equipatge de cabina més voluminós sense cobrar de més. D'altres, com Transavia, tenen un "servei extra" de reserva d'espai per a la teva maleta en cabina previ pagament per avançat (de 5 a 15 euros) que inclou embarcament prioritari.





Què passa si la meva maleta és més gran?





Si la teva maleta excedeix les mesures que admet la companyia amb la qual vas a volar, pot passar que no tinguis més remei que facturar a l'aeroport i que et cobrin la tarifa corresponent (normalment més cara que la facturació en línia).





Si la teva tarifa no inclou equipatge a la bodega, o ja ho havies utilitzat, et pots portar un bon ensurt. Per exemple, Ryanair cobra 69,99 euros per l'equipatge de cabina que sigui rebutjat a la porta d'embarcament per excedir les mesures, Easyjet entre 29 i 58 euros per pagament a l'aeroport en funció de la mida de la maleta i Transavia 45 euros per equipatge que calgui facturar en l'últim moment a l'aeroport.





El pes de la maleta també importa





No només les mesures expliquen, també cal prestar atenció al pes i de fet la limitació per pes a l'equipatge de mà que pot ser fins i tot més restrictiva.





Abans el pes total de la maleta estava limitat en la majoria dels casos a 8 kg, i això deixava poc marge per a l'equipatge tenint en compte que una maleta pot pesar uns 3 kg. Algunes companyies segueixen mantenint aquest límit (Alitalia, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, Swiss air, TAP i Turkish), o fins i tot ho rebaixen a 7 kg (Qatar i Emirates).





No obstant això, la majoria de les línies aèries han augmentat aquest límit i accepten fins a 10 kg o fins i tot 12 Kg. Però compte: algunes inclouen el pes del segon embalum (bossa de mà) en el còmput total





Si es viatja amb tarifa business o equivalent, les condicions de pes i nombre d'embalums solen ser més generoses.





A l'equipatge de cabina cal tenir present la restricció de líquids: menys de 100 ml cada envàs i tots junts en una bossa transparent de 20 x 20 cm, sense excedir 1 litre. A més dels objectes prohibits a bord com els envasos a pressió.





Pel que fa a les condicions per l'equipatge facturat, recorda que hi ha una limitació màxima de 20 a 30 o 32 kg i que les diferències entre companyies en mesures encara són més grans que en cabina. La quantitat de maletes o embalums permesos pot ser normalment d'1 a 3, sense que cap excedeixi de 23 kg i d'unes determinades mesures, en alguns casos 158 cm com a resultat de sumar les tres dimensions (alt, llarg i profund). És a dir, que si has comprat una maleta extra gran de 80 cm d'altura és possible que no te la acceptin en determinades companyies, el que pot complicar el teu embarcament.





Consells per evitar problemes amb l'equipatge





1. Tria abans de res un bon maleta de cabina. Prioritza les mesures de 55 x 35 x 20 cm, la mida proposat per l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA), que compleix amb els màxims fixats per totes les companyies.





2. Respecta les normes. Per evitar sobrecostos d'última hora, mesura i pesa la maleta de cabina per comprovar que no superen les mesures fixades per la teva companyia:





- Abans de comprar el vol, comprova totes les condicions de l'equipatge en detall, tant la informació disponible al web com la que puguis per telèfon.





- Tingues en compte també que les condicions poden canviar dins de la mateixa companyia en funció de la destinació, la classe, el tipus de bitllet, fins i tot el model d'avió.





- Normalment les companyies accepten una maleta de cabina més un bony accessori (bossa, ordinador, càmera ...). Presta atenció igualment a les restriccions a aquest segon equipatge de mà i a l'equipatge poden cobrar.





3. Fes bé la maleta i optimitza l'espai. Pren nota d'aquests consells a l'hora de fer la maleta





- Les samarretes enrotllades ocupen menys que doblades.





- Els pantalons es deixen amb els pernils per fora de la maleta i es recullen a la fin.





- Posa les peça més pesades a la part de sota.





- Aprofita tots els buits, fins i tot dins de les sabates.





- Omple bé en la vora entre la roba i la maleta.