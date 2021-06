Una enquesta dóna per guanyadors al PP i a Vox si se celebressin ara unes eleccions generals

Pablo Casado @ep





El Partit Popular (PP) i Vox tindrien els escons suficients per governar si se celebressin ara unes eleccions. Aquestes són les conclusions de l'enquesta elaborada per DYM per a 20 minuts. Pablo Casado guanyaria les eleccions amb un 27,9% dels vots, seguit del PSOE (15,7%), Vox (16%) i Unides Podem (9,9%). Obtindrien representació també Ciutadans (3,5%) i Més País (2,3 &) però serien residuals al Congrés.





Segons recull 20 minuts, els socialistes són els que més pugen pel que fa a l'últim baròmetre. Sánchez recupera 1,2 punts en l'últim mes i marca el seu millor dada des de setembre de 2020. També avança posicions seu soci de Govern, Unides Podem, que puja sis dècimes, marcant el seu millor registre des de febrer de 2021.







Malgrat aquest creixement, la coalició entre socialistes i morats (122-129 escons) estaria molt lluny de les xifres necessàries per governar.