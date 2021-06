Els veïns de Badalona fan una última crida a l'Ajuntament perquè enderroqui la Mobba

Després de l'incendi de la fàbrica ocupada al Gorg, els veïns del voltant de la Mobba van reclamar l'enderroc immediat de la fàbrica. L'equip de govern actual va decidir executa l'enderroc ja establert pels anteriors consistoris, però tots els partits van votar una moratòria sol·licitant que als artistes se'ls traslladés a un lloc on poguessin treballar i sol·licitant l'aprovació d'un projecte posterior a l'enderroc.





Mobba @ep





Segons expliquen els veïns afectats, es van reunir amb David Torrents de Junts per Catalunya i amb Teresa González i Jordi Subirana del partit PSC per poder conèixer els motius pels quals ells, que anteriorment estaven a favor de l'enderroc, ara optaven per una moratori. Segons relaten els veïns en un comunicat, els tres es van sorprendre que hi hagués tants veïns a favor de l'enderroc i van ser conscients que no havien tingut en compte la seva opinió.





Una vegada que els artistes havien estat reubicats després d'uns mesos i just abans de la data prevista per a l'enderroc, l'ajuntament va rebre una sol·licitud per qualificar la Mobba com un edifici d'interès cultural per a la ciutat. La mateixa persona que havia signat l'enderrocament de la Mobba anys enrere quan era al govern, ara signava a favor de mantenir una part de la fàbrica a peu, sent un dels promotors Salvem la Mobba.





Segons denuncia la plataforma veïnal, l pròrroga de l'enderrocament ha accentuat la degradació de la zona: rates voltant, embornal de femta i orines, acumulació de mobles vells i intents reiterats de ocupació. Però el principal risc és que a l'interior de l'edifici hi ha una gran quantitat de material inflamable.







Fa uns dies un informe tècnic ha acordat que la fàbrica té poc o cap interès cultural. Ara el futur de la fàbrica depèn de la decisió que es prengui el proper dimarts 29 en el ple. Per això la Plataforma Parc de la Mobba, que ha creat un projecte per tenir zona verda i amigable, veu que molts partits polítics no han tingut en compte l'opinió i necessitats dels veïns i estan a favor d'un projecte que és inviable: mantenir una part de la fàbrica representaria pagar milions a l'antic propietari, més milions en la rehabilitació i el cost de manteniment d'un edifici malalt. Hi ubicacions alternatives i viables per a una casa de la cultura, reclamen els veïns.





La Plataforma Parc de la Mobba compta amb el suport de diverses associacions de Badalona i d'un gran nombre de veïns. Recentment la Plataforma ha contactat amb els partits polítics que ara han canviat d'opinió i estan considerant mantenir la Mobba.





En Comú Podem ha anul·lat la cita que tenia amb l'associació i els ha comentat que estan a favor de mantenir una part de la Mobba. No obstant això, segons expliquen des de la plataforma, no tenen constància de la proposta de zona verda que fan els veïns un cop enderrocat completament l'edifici.





Des d'ERC han manifestat que volen dialogar amb totes les parts implicades i que, tot i haver votat a favor de l'enderroc en el passat, ara estan reconsiderant la seva posició. Han explicat als veïns que el govern actual pot executar l'enderrocament però semblen desconèixer la possibilitat d'un possible contenciós.