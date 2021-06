Marta Cabezas: "Hi ha molta gent que no és conscient que té Covid persistent"

Les persones que passen el Covid-19, sigui lleu o greu, poden desenvolupar símptomes a llarg termini. És a dir, poden no tenir símptomes el primer dia, però tenir seqüeles que comencen a aparèixer al principi de la malaltia o quan passen unes setmanes i romandre amb ells setmanes o mesos, no se sap si per sempre.





Són moltes les persones que tenen seqüeles post Covid-19 o el que és conegut per molts com Covid persistent. Una de les afectades és Marta Cabezas, una jove catalana que es troba a la trentena. La seva única patologia prèvia era asma i va passar el virus a l'inici de la pandèmia, tenint símptomes del mateix 15 mesos després.





La Marta ha volgut parlar amb Catalunya Press per explicar el seu cas, la seva experiència i comentar amb nosaltres diversos aspectes del Covid persistent.





P: Primer de tot, com vas passar tu el Covid-19? Vull dir, va ser greu, perquè ara el tinguis persistent?

R: Em vaig contagiar a principis de març de l'any 2000 a l'Hospital d'Igualada. El 18 de març havia perdut el gust i l'olfacte i el dia 20 vam haver de trucar al 112 perquè sóc asmàtica i no podia respirar. Al 112 et van passant amb diferents professionals per fer un cribratge i quan vaig arribar a l'últim, com li vaig dir que no tenia febre, em va diagnosticar ansietat. Em va dir que, si en algun moment no era capaç de dir els dies de la setmana seguits, que llavors anés a urgències.





Vaig passar quinze dies fatal. No tenia febre, però no em podia moure i al mínim esforç m'ofegava. Després va semblar que tot passava i em començava a trobar millor. Estava més animada i fins i tot vaig començar a fer una mica d'esport a casa, però això va durar quatre dies i vaig tenir una recaiguda. Vaig començar amb els atacs de migranya, que no havia tingut un abans a la vida. Vaig perdre la visió de l'ull dret, no escoltava per l'orella dreta, em feia mal el costat dret del cap i tenia vòmits; només podia estar estirada. Tenia tanta tos que no podia ni parlar. Vaig anar al metge, em van fer una placa i em van dir que havia tingut inicis de pneumònia, que sí que havia passat el Covid-19 i que estava a punt de curar-me. Així vaig passar tot l'abril; els medicaments no em feien efecte.





Donava negatiu en les PCR, però vaig donar positiu en una que em van fer al juny i al final em van haver d'ingressar uns dies. Passava de tenir 38 de febre a tenir 34 graus en qüestió de 40 minuts. Tenia inflamació en les meninges, però les proves que em feien em sortien bé i em van dir que potser sempre havien estat així. No vaig necessitar oxigen ni vaig estar intubada. Així que els metges consideren que la meva Covid-19 va ser lleu, encara que em trobés molt malament i encara avui tingui símptomes. Potser, si m'haguessin atès el principi, no els tindria. No ho sé, però moltes persones amb Covid persistent coincidim en que no ens van atendre en el seu moment.





Quins símptomes desenvolupa una persona que pateix Covid persistent? ¿Hi pot haver altres diferents als teus?

Els símptomes són molt variats. De fet, la Societat Espanyola de Metges de Família va fer una enquesta en la que van registrar fins a 200 símptomes. Crec que jo m'he comptat 18. Poden ser símptomes neurològics, digestius, respiratoris, cardiològics, articulars, cutanis etc. És un ventall molt ampli.





Quantes persones hi ha diagnosticades amb Covid persistent a Espanya? ¿I a Catalunya?

És molt difícil saber quantes persones hi ha afectades perquè no se'ns està comptant. Molt pocs metges estan diagnosticant Covid persistent quan una persona agafa la baixa. Però es considera que tant a Espanya com a Catalunya entre el 10 i el 15% de persones que han passat la infecció estan afectades. El que sí que et puc dir és que en el Col·lectiu d'Afectats per Covid persistent som 1.800 persones. Amb això ens podem fer una idea del total.





Llavors no totes les persones que el pateixen estan diagnosticades?

No. Hi ha molta gent que el pateix i que pensa "bé, estic més cansat" o "bé, ara em fan més mal els ossos, però és per l'edat o per la calor". En realitat és una persistència dels símptomes del virus però no ho relacionen. Moltes persones escriuen al Col·lectiu d'Afectades i Afectats després de llegir entrevistes o escoltar-nos parlar. Fins a aquest moment no li donaven importància perquè no sabien que hi ha el Covid persistent; hi ha molta gent que no és conscient que el té.





Com afecta en el dia a dia?

Una de les coses que tenim en comú és la fatiga. Qualsevol activitat ens produeix una fatiga desorbitada i una reacció en el nostre cos molt exagerada. Llavors, per exemple, fer una activitat física molt mínima com les tasques de la llar equival a haver fet esport qualsevol persona normal. Moltes persones tenim insomni o problemes per dormir a les nits perquè tenim dolors articulars molt forts que no ens deixen dormir. Després també molts coincidim que tenim cefalees i anar a llocs en què hi ha molt soroll o molta gent parlant et produeix migranya. Molts tenim també la ment com ennuvolada, de manera que ens carreguem molt al llegir. El dia a dia es fa molt complicat. Et sents molt limitat.





Quin és el procés que li recomanes seguir a una persona que té símptomes després de la infecció?

El primer és que contacti amb el seu metge de capçalera i que li demani ajuda, ja que l'atenció primària és la que ha d'enfocar el tema de les ajudes als Covid persistents. És aquest metge el que decideix les proves que ha de fer-li al pacient i quines necessitats té dins dels símptomes que li hagin quedat. A aquesta persona li dic que no perdi l'esperança, que estigui tranquil·la, que pensi que no està sola i que no es culpabilitzi, perquè molta gent pensa que ha fet alguna cosa malament i que per això li han quedat símptomes.





Com funciona el Col·lectiu de Afectades i Afectats persistents pel Covid a Catalunya?

El nostre col·lectiu és un col·lectiu de participació ciutadana. Això vol dir que tothom dins el col·lectiu és igual i té les mateixes oportunitats. Només cal enviar un correu a simplleusabandonatscovid19@gmail.com. Dins el col·lectiu ens dividim en grups de treball, segons qui es vegi capaç de treballar en segons quines àrees: temes sanitaris o de comunicació, per exemple.





També tenim dos grups: un grup de Whatsapp i un altre de Telegram on tothom pot participar. La gent es recolza entre ella, expliquen les seves històries, les seves vivències etc. En Tiwtter o Instagram anem publicant articles, entrevistes etc.





Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti - @EP





Segons he pogut llegir, l'hospital de Bellvitge i el de Can Ruti tenen una Unitat de Covid persistent. Com es treballa?

Actualment l'única unitat d'atenció a pacients de Covid persistent que està en marxa és la unitat de Can Ruti, que té la d'adults i la pediàtrica. Sí que és veritat que altres hospitals han anunciat que començarien a atendre pacients persistents, però no tenim notícia que sigui així, només d'Althaia de Manresa. La unitat que comentes de Bellvitge és una unitat mòbil. Realment no és persistent. No fan diferències.





La de Can Ruti és una unitat multidisciplinar que es divideix en diferents estudis. Hi ha un estudi principal en el qual ens fan les analítiques i les proves centrals diguéssim i des d'aquí ens deriven als especialistes o a rehabilitació segons la simptomatologia. Aquesta unitat va començar bàsicament com un estudi on es feien analítiques i ens preguntaven com estàvem i estudiaven els símptomes. Ara farà un any que van començar i han crescut d'una manera increïble. L'atenció que ens estan donant és bàsica per a molts de nosaltres, ja que només ens estan atenent allà.





Consideres que l'Estat o la Generalitat haurien de crear una unitat a nivell estatal o autonòmica per atendre els afectats?

Bé, una unitat no. S'han de crear moltes unitats multidisciplinars com per exemple la que comentàvem de Can Ruti, que tinguin una via central i que des d'allà s'atengui al pacient segons els seus símptomes. S'haurien de crear unitats en totes les comunitats i ajudar els pacients de tot l'Estat.





A Catalunya ens trobem sempre amb el centralisme: la gent de Barcelona tenim tot molt més fàcil però la gent que viu per exemple al Pallars té molts més problemes per ser visitat i per tenir opcions d'especialistes.





Finalment, ara que portem mesos amb la campanya de vacunació i que aquesta avança ràpid. Es pot vacunar sense problemes una persona amb Covid persistent? Hi ha alguna vacuna que estigui més recomanada que una altra?

Efectivament, sense cap tipus de problema. Una persona amb hàbit persistent es pot vacunar sempre que faci sis mesos des de la infecció. La unitat de Can Ruti ens aconsella vacunar-nos ja que creuen que infectar-nos podria ser molt perillós per a nosaltres. No importa amb quina vacuna, totes són bones; no hi ha cap contraindicació.