Telefónica participarà en l'esdeveniment d'emprenedoria del MWC

Telefónica assistirà un any més al 4YFN , l'esdeveniment d'innovació i emprenedoria que se celebra paral·lelament al MWC, amb un estand de Wayra , la seva hub global d'emprenedoria, i una agenda amb una dotzena d'activitats. Més de 30 startups invertides i impulsades per la companyia tant a través de Wayra com d'altres iniciatives del seu programa d'Innovació Oberta dirigit als emprenedors (Open Future i Telefónica Ventures) participaran en aquest esdeveniment.





L'estand disposarà d'una àrea d'exhibició en què les startups mostraran al públic les seves solucions. La participació de la companyia es completa amb una agenda de panells i trobades en què participaran responsables de les startups, inversors i representants de Telefónica.





"4YFN és la cita perfecta per estar en contacte amb el millor talent emprenedor i per presentar les iniciatives amb les que volem donar-los suport", assenyala Irene Gómez, directora d'Innovació Oberta de Telefónica. "Amb la nostra participació volem reafirmar el ferm compromís de col·laboració de Telefònica amb les startups com demostra el nostre programa d'innovació oberta que segueix diversificant fins a esdevenir un dels més rellevants del món."





@EP





Deu anys de Wayra







Wayra celebra aquest any el seu desè aniversari després de deu anys d'intensa activitat amb inversions per més de 50 milions d'euros en més de 800 startups a tot el món, de les quals més de 250 han col·laborat directament amb Telefónica, que s'han traduït en més de 285 milions d'euros d'ingressos per a elles. Wayra aprofita aquesta edició de 4YFN per convidar a una vintena d'aquestes startups a mostrar les seves solucions en el seu estand. Es tracta de joves companyies com Payflow , YBVR , Hybrico , ScaleWork o Auravant impulsades des seus 7 hubs a Europa i Amèrica Llatina.





Entre les seleccionades es troben també startups recentment impulsades per Wayra a través de nous programes. Startups com Shaadow , creada per Wayra Builder , el programa per al desenvolupament de startups a partir de projectes d'innovació interna de Telefónica juntament amb altres inversors; o Subscrip , pertanyent a la cartera de Wayra X , el hub digital orientat a les inversions en startups amb productes i serveis digitals de consum massiu.





La celebració es completa també amb el llançament durant 4YFN de Non Forgettable Ten Years , una col·lecció de 10 obres d'art digitals NFT (Non-Fungible Tokens per les sigles en anglès), que imaginen com serà el futur i que es podran aconseguir participant a través del web de la iniciativa.





Emprenedoria en temps de pandèmia i noves oportunitats d'inversió





La presència de Telefónica a 4YFN es completa amb l'organització d'una dotzena de trobades i panells en els quals participaran altres tantes startups entre el 28 de juny i l'1 de juliol. L'objectiu de la companyia per a aquesta edició és seguir donant suport als emprenedors i ajudar-los a aprofitar el moment excepcional resultat de la pandèmia de Covid-19. Els confinaments que ha propiciat han accelerat la digitalització de la societat i han provocat el sorgiment de noves oportunitats de negoci per a les startups.





A l'agenda del 28 de juny destaquen dos esdeveniments. El primer, sobre la requalificació professional dels emprenedors en l'era digital, amb especial focus en l'emprenedoria femenina i la participació de CodeOp , Tipscool , i Squadra . L'altra sessió rellevant d'aquesta jornada es centrarà en l'oportunitat que presenta l'escalabilitat dels negocis de startups centrada en solucions purament digitals, focus de la inversions de Wayra X, amb la participació de Stack , Krew i Gazoom .





Per al 29 de juny està programada la sessió principal que organitza Telefónica a 4YFN, una presentació sobre hacking i emprenedoria a càrrec de Chema Alonso, director global de Consum Digital de Telefónica. Aquesta segona jornada es completa amb un panell sobre com les startups estan irrompent a la llar digital amb solucions en sectors com el del benestar o l'educació en què participaran Nannyfy , Volava i Watchity .





L'anàlisi de les oportunitats d'inversió en temps de pandèmia, el suport a l'emprenedoria regional i local a través de Telefónica Open Future i un panell sobre innovació i esport en què participaran, entre d'altres, Humanox i Idoven centraran l'agenda de les dues últimes jornades de 4YFN.