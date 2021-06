Condemnen a 11 mesos i a un any i 9 mesos de presó dos homes per tallar la natja a un altre a Galícia

La Secció Sisena de l'Audiència Provincial de La Corunya, amb seu a Santiago de Compostel·la, ha condemnat els dos acusats --a penes de 11 mesos i un any i nou mesos de presó-- d'agredir i tallar la natja d'un individu en una festa al municipi corunyès de Vedra, després d'haver reconegut els fets i acceptat la condemna en el judici celebrat aquest dimecres.





Segons informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG), els dos condemnats hauran d'indemnitzar la víctima amb 2.500 euros pels perjudicis que li van causar.





Audiència Provincial de La Corunya @ep





Així, NCC ha acceptat ser condemnat, com a autor d'un delicte de lesions agreujades, a un any i nou mesos de presó, així com a la prohibició de comunicar-se i aproximar-se a la víctima durant un any i nou mesos. Pel delicte de maltractament d'obra, li han imposat el pagament d'una multa de 180 euros.





L'altre acusat, DSF, ha acceptat ser condemnat a 11 mesos de presó per cometre un delicte de lesions i la prohibició, durant el mateix període, de comunicar-se i aproximar-se a la víctima.





Segons consta en l'escrit de Fiscalia, els fets van passar el 16 de juny de 2018 en el Camp dóna Festa de Sant Xián de Sales. En un moment donat, un grup de persones entre les quals es trobaven els dos acusats, que ja compten amb antecedents penals, van començar a increpar la víctima.





Llavors, la parella d'un dels ara condemnats, que era menor d'edat en el moment dels fets, va donar una bufetada a la víctima, i després va caure a terra. Al veure tals fets, un dels acusats es va abalançar sobre la víctima i li va clavar forts cops de puny a l'ull fins que un tercer es va interposar entre tots dos.





L'agressor va marxar de el lloc, però advertint que "això no quedaria així". De tal manera, 20 minuts després, va reaparèixer i li va donar a un altre dels allí presents un cop de peu per l'esquena, provocant que caigués a terra. Llavors, els dos acusats i la menor van començar a propinar-li diverses puntades de peu.





En aquest moment, l'individu que va ser agredit en primer terme va tractar d'intervenir, però va acabar rebent puntades fins que un dels acusats li va clavar un instrument tallant a la natja dreta que va precisar dos punts de sutura per curar. Pel que fa a l'altre agredit, no consta que rebés assistència mèdica després de l'agressió.





Per tot això, els acusats s'enfrontaven a quatre anys de presó per un delicte de lesions ia una indemnització de 4.000 euros. Penes que s'han vist reduïdes a l'acceptar aquest dimecres les condemnes imposades.