Les vacunes no serveixen per eliminar el Covid-19 a Israel, que torna a imposar mesures restrictives

Les autoritats d'Israel han reimposat aquest dimecres algunes restriccions davant el repunt de casos de coronavirus, que ha superat el centenar per segon dia consecutiu, una situació atribuïda a la propagació de la variant detectada per primer cop a l'Índia.





El director general del Ministeri de Sanitat israelià, Hazi Levi, ha ressaltat que el país no ha assolit encara la immunitat de ramat i ha afegit que el repunt --que ha portat al país a xifres màximes de contagis des de finals d'abril-- és motiu de preocupació.





Així mateix, ha ressaltat que els viatgers que surtin de país hauran de signar una declaració en la qual es comprometen a no viatjar a països designats com 'punts calents', entre ells Rússia, Índia, Sud-àfrica, Metge, Brasil i Argentina.





"Hem d'evitar els viatges a destinacions en què el virus és rampant i remodelar les nostres polítiques de quarantena", ha sostingut Levi en una entrevista concedida a l'emissora israeliana Kan i recollida pel diari 'Yediot Aharonot'.





Així, les autoritats imposaran multes de 5.000 shekels (prop de 1.285 euros) a totes aquelles persones que menteixin en aquesta declaració, després del que Levi ha incidit que la possibilitat d'un repunt portar al Ministeri a "adoptar passos per evitar més contagis" .





Per això, s'ha donat autorització per imposar quarantena a israelians que s'hagin recuperat de la COVID-19 o que hagin estat vacunats contra la malaltia en cas que hagin estat en països de risc, mentre que també entraran en quarantena aquells contactes de persones contagiades amb la variant 'Delta'.





Persones en una terrassa de Jerusalem @ep





El 'tsar' israelià per a la resposta davant el coronavirus, Nachman Ash, ha apuntat que el Govern abordarà la possibilitat de "reimposar l'obligació de l'ús de mascareta en espais tancats", recentment retirada. "Podria ser demà o demà passat", ha avançat, segons ha informat el diari 'The Times of Israel'.





El primer ministre israelià, Naftali Bennett, va ressaltar el dimarts que el Govern fa front a l'augment de casos com si fos un nou brot i ha recalcat que s'estan adoptant mesures per fer front a la propagació d'aquesta variant en les seves primeres etapes.





El mateix Bennett va manifestar que l'ús de mascareta tornarà a ser obligatori a l'aeroport i en els llocs fronterers, al temps que va animar a la població a posar-se-sempre que estiguessin en espais tancats, una setmana després de posar fi a l'obligatorietat del seu ús .





El Ministeri de Sanitat israelià ha detallat aquest dimecres que durant les últimes 24 hores s'han notificat 110 casos de coronavirus, el que eleva el total a 840.166, amb 6.428 morts. La xifra de positius és més baixa que la de dimarts, quan es van confirmar 125 contagis, la primera vegada en què es va superar el llindar del centenar de casos des del 23 d'abril.





Així mateix, ha manifestat que en aquests moments hi ha 554 casos actius al país --120 més que durant la jornada anterior-, inclosos 26 pacients en estat greu, i ha ressaltat que la taxa de positivitat es troba en el 0,3 per cent.





Finalment, ha assenyalat que més de 5,5 milions de persones han rebut ja a l'almenys una dosi de la vacuna contra la coronavirus, de les quals 5.152.668 han rebut ja la segona inoculació i compten amb la pauta completa.