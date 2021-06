La passió desbordant del madrigal barroc

Si hi ha dos noms que sobresurten en la transició de la música vocal entre el Renaixement i el Barroc són els de Claudio Monteverdi i Carlo Gesualdo. Les creacions de tots dos encarnen la fi d'una època i el començament d'un cànon estilístic nou, especialment, pel que fa al madrigal, gènere que van conrear profusament. Precisament, es tracta d'un tipus de composició purament renaixentista que desapareix a l'arribar el segle XVII, de manera que, en paraules del musicòleg Manfred Bukofzer, només pertanyen a la història de la música barroca la creació tardana de Luca Marenzio i les obres de Gesualdo i Monteverdi.









Precisament, és l'obra d'aquests dos compositors la qual protagonitza el nou disc de l'quintet vocal Vandalia, que, després d'una incursió en els tons humans castellans en la seva anterior llançament dedicat a l'Cançoner de Sablonara, han orientat en aquest cas les seves veus cap als sons del primer Barroc italià. El conjunt està format per la soprano Rocío de Frutos, Gabriel Díaz (alt), Jorge Enrique García (alt), Víctor Sordo (tenor) i Javier Cuevas (baix).







Les peces escollides són madrigals a cinc veus, que, en el cas de Claudio Monteverdi, procedeixen del seu sisè llibre de madrigals, i en el de Gesualdo, del seu tercer volum dedicat a aquest tipus de composició. Neix a Itàlia en la primera meitat de segle XVI com una ventall de gèneres de música vocal, més que com un gènere en si, el tret essencial és la polifonia amb harmonia contrapuntística, en què les diferents veus semblen entreteixir creant un complex efecte sonor basat en la superposició de les diferents capes de so. La densa textura de la música oculta les paraules del text cantat, cosa a la qual s'oposaran els primers teòrics italians del Barroc -la autodenominada Camerata Florentina-, i el mateix Monteverdi.





De l'obra de Monteverdi, els membres de Vandalia han escollit peces procedents del seu sisè llibre de madrigals de 1614, en concret, les que componen el Lamento d'Arianna Lasciatemi morire, amb textos del poeta i llibretista d'òpera Ottavio Rinuccini, i les que integren Sestina (lacrime d'Amant) Incenerite spoglie, sobre poemes de Scipione Agnelli. A través dels vuit llibres de madrigals del compositor de Cremona es pot observar l'evolució del madrigal, des del que ell va denominar prima pratica, és a dir, la polifonia clàssica renaixentista, fins a la seconda pratica, que és com definia la nova aproximació estètica a la música que va comportar el Barroc, que tendia a desarborar les complexes estructures vocals contrapuntístiques per portar a un primer pla la paraula -la poesia-, que a partir d'ara concentra el protagonisme en el pla de la composició. El canvi estilístic s'inicia en el seu cinquè llibre de madrigals, mentre que el que ens ocupa està considerat com de transició entre els dos plantejaments.





Per la seva banda, Carlo Gesualdo, príncep de Venosa, ha passat a la història principalment pel seu perfil d'assassí i per la seva psique turmentada, que sempre ha despertat l'interès de nombrosos psicòlegs i psiquiatres, i, només quan la seva obra és reivindicada pel mateix Stravinsky al segle XX, comença a jutjar-se'l com un notable compositor. Com carnisser, Gesualdo té en el seu haver l'haver massacrat a 1590 a la seva primera dona, a l'amant d'aquesta i al seu fill, la paternitat posava en dubte. Com a compositor, entre altres obres, és l'autor de cinc llibres de madrigals, publicats entre 1594 i 1611, als quals se suma un sisè que apareix en 1626, anys després de la seva mort. El disc de Vandalia inclou quatre peces a cinc veus pertanyents al tercer.





Carlo Gesualdo componia les seves madrigals al voltant de textos hiperbreus, gairebé sentències o aforismes. Són lletres de marcat esperit masoquista que enfronten l'amor, el dolor i la mort, i que incorren en un tenebrisme reflex de la ment del noble músic. Vegeu, a tall d'exemple, el text de Gia piansi nel dolore, inclòs en aquest CD:





Ja vaig plorar de dolor; Ara el meu cor s'alegra Perquè el meu amor diu: "També estic cremant per tu." Per aquest motiu fugin els problemes i les tristes llàgrimes Ara canvia't a una cançó dolça i feliç.





A l'igual que Monteverdi, Gesualdo porta aquest gènere més enllà dels seus límits formals heretats del Renaixement, des dels primers dos llibres de 1594 fins als més experimentals, el cinquè i el sisè. La seva inspiració procedia en gran mesura de la cort de Ferrara, on va estar amb la seva segona esposa Eleonora d'Aquest entre 1594 i 1596, i on va conèixer a l'organista i compositor Luzzasco Luzzaschi de qui va aprendre sobre el cromatisme.





Els madrigals de Monteverdi i Gesualdo ens presenten tota la seva complexa bellesa a través de la interpretació que realitza Vandalia, convertint-se aquest disc en un veritable delit per a l'oïda.